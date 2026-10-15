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Từ năm 2027, hành khách có thể dùng vé liên thông trên nhiều phương tiện tại TP. Hồ Chí Minh

Xã hội
THU TÌNH, TẤN LỘC

(HTV) - Từ năm 2027, TP. Hồ Chí Minh dự kiến triển khai hệ thống thanh toán liên thông giữa xe buýt, metro, buýt đường thủy và một số loại hình vận tải khác, hướng đến hành trình thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho hành khách.

Hướng đến thanh toán liên thông giữa nhiều loại hình vận tải

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hệ thống thanh toán giao thông công cộng liên phương thức từ năm 2027. Hệ thống dự kiến kết nối các loại hình như xe buýt, metro, buýt đường thủy, đồng thời mở rộng sang một số loại hình khác như xe đạp, taxi.

Từ năm 2027, hành khách có thể dùng vé liên thông trên nhiều phương tiện tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Tuyến tàu điện Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trên cao chạy qua khu vực đô thị TP. Hồ Chí Minh, phương tiện xương sống được kỳ vọng sẽ liên thông thanh toán với xe buýt vào năm 2027

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, cho biết Sở đã trình UBND Thành phố về phương án triển khai. Dự kiến từ đầu năm 2027, hành khách có thể sử dụng các loại vé liên thông như vé ngày, vé tuần, vé tháng để di chuyển giữa nhiều phương tiện khác nhau.

Từ năm 2027, hành khách có thể dùng vé liên thông trên nhiều phương tiện tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đông đảo hành khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên, xếp hàng lên xe buýt điện VinBus tại TP. Hồ Chí Minh – một minh chứng cho xu hướng chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái giao thông xanh, thông minh

Chẳng hạn, với vé tháng có mức giá dự kiến khoảng 400.000 đồng, hành khách có thể sử dụng nhiều loại hình giao thông công cộng trong thành phố, chuyển tiếp giữa metro và xe buýt. Các loại vé ngày, vé tuần cũng hướng đến phục vụ nhu cầu đi lại của khách du lịch.

Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh

Trước đây, TP. Hồ Chí Minh chưa thể triển khai hệ thống thanh toán giao thông công cộng liên phương thức do chưa có quy định pháp luật cho phép. Theo thông tin được cung cấp, Luật Phát triển đô thị hiện đã tạo cơ sở để UBND Thành phố ban hành loại hình thanh toán này.

Từ năm 2027, hành khách có thể dùng vé liên thông trên nhiều phương tiện tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Hành khách đang đợi xe buýt tại một trạm trung chuyển ở TP. Hồ Chí Minh, nơi các tuyến xe buýt truyền thống đóng vai trò kết nối quan trọng trong mạng lưới giao thông đô thị

Việc triển khai hệ thống thanh toán liên phương thức được kỳ vọng giúp hành khách có hành trình liền mạch, thuận tiện hơn, giảm thời gian và chi phí đi lại. Đồng thời, đây cũng là giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh tại TP. Hồ Chí Minh.

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