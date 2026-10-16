TP. Hồ Chí Minh: Xe tải cán người, tài xế kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi bỏ chạy
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh khi tài xế xe tải va chạm với xe đạp điện, kéo nạn nhân khỏi gầm rồi tháo chạy. Cơ quan công an hiện đang phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.
Mượn làn ngược chiều giảm ùn tắc đường Trường Chinh
Để giảm ùn tắc cho các phương tiện nối dài trên đường Trường Chinh đoạn qua khu vực rào chắn thi công metro số 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã bố trí một làn đường linh hoạt, sử dụng một làn của chiều ngược lại để tăng khả năng lưu thông cho xe hướng vào trung tâm thành phố.
Nâng cấp nhiều tuyến đường để đón Festival Hoa Đà Lạt
Nhiều tuyến đường, nút giao ở khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) hiện đang được cơ quan chức năng triển khai nâng cấp, sửa chữa. Đây là bước chuẩn bị để đón Festival hoa Đà Lạt lần thứ 11 – 2026 vào tháng 12 tới.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 16/10/2026.