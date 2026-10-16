TP. Hồ Chí Minh: Xe tải cán người, tài xế kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi bỏ chạy

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh khi tài xế xe tải va chạm với xe đạp điện, kéo nạn nhân khỏi gầm rồi tháo chạy. Cơ quan công an hiện đang phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại khu vực xảy ra vụ việc

Mượn làn ngược chiều giảm ùn tắc đường Trường Chinh

Để giảm ùn tắc cho các phương tiện nối dài trên đường Trường Chinh đoạn qua khu vực rào chắn thi công metro số 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã bố trí một làn đường linh hoạt, sử dụng một làn của chiều ngược lại để tăng khả năng lưu thông cho xe hướng vào trung tâm thành phố.

Phương tiện lưu thông vào làn đường ngược chiều được phân luồng linh hoạt trên đường Trường Chinh

Nâng cấp nhiều tuyến đường để đón Festival Hoa Đà Lạt

Nhiều tuyến đường, nút giao ở khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) hiện đang được cơ quan chức năng triển khai nâng cấp, sửa chữa. Đây là bước chuẩn bị để đón Festival hoa Đà Lạt lần thứ 11 – 2026 vào tháng 12 tới.

Thi công, nâng cấp hạ tầng giao thông tại khu vực trung tâm TP. Đà Lạt để chuẩn bị đón Festival Hoa

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 16/10/2026.