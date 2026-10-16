Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Tân Hiệp đang thu hút sự phẫn nộ của dư luận. Đặc biệt, hành vi kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi lập tức phóng xe bỏ trốn của tài xế đã bị camera hành trình ghi lại toàn bộ.

Hiện trường vụ xe tải cán người bỏ chạy tại giao lộ Tân Hiệp

Thông tin ban đầu ghi nhận khoảng 5 giờ 45 phút ngày 15/10, xe tải lưu thông trên tuyến đường Vĩnh Lợi hướng ra ĐT 747B. Khi đến giao lộ Vĩnh Lợi – ĐT 747B thuộc phường Tân Hiệp, tài xế cho phương tiện rẽ phải về hướng vòng xoay Kim Hằng.

Giao lộ đường Vĩnh Lợi – ĐT 747B, nơi xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe đạp điện

Tuy nhiên, trong lúc ôm cua gấp, ô tô tải bất ngờ va chạm với xe đạp điện do bà K. (46 tuổi) điều khiển. Cú tông mạnh khiến người phụ nữ cùng phương tiện bị cuốn vào gầm, kéo lê hàng chục mét ra giữa lòng đường ĐT 747B.

Truy tìm tài xế qua dữ liệu camera hành trình

Hình ảnh trích xuất từ camera của phương tiện lưu thông phía sau cho thấy tình tiết gây bức xúc. Cụ thể là, sau cú va chạm, tài xế xe tải dừng lại và bước xuống đường quan sát. Thay vì gọi cấp cứu, người này thản nhiên kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi nhanh chóng lên cabin, tăng ga trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường sau vụ việc, nạn nhân cùng phương tiện bị kéo lê ra giữa làn đường ĐT 747B

Ngay sau đó, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết và trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định chính xác biển số xe tải liên quan và đang khẩn trương truy tìm tài xế để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



