TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 6/11/2026

PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 52,3 điểm

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 10 đạt 52,3 điểm, tiếp tục trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất duy trì xu hướng mở rộng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chịu sức ép từ chi phí đầu vào tăng, đơn hàng xuất khẩu giảm và việc làm thu hẹp.

Hoạt động sản xuất tại Việt Nam đang mở rộng nhưng các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ chi phí tăng, đơn hàng xuất khẩu giảm và việc làm thu hẹp

Những ngôi chùa ghi dấu cách mạng

Trong lịch sử dân tộc, nhiều ngôi chùa không chỉ là chốn sinh hoạt tín ngưỡng mà còn trở thành cơ sở cách mạng, nơi nuôi dưỡng phong trào yêu nước và che chở cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập. Những dấu tích ấy là minh chứng cho truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, những ngôi chùa cũng là những dấu tích về những năm tháng Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc đấu tranh giành độc lập

Về Kim Long tìm hiểu những địa danh trao truyền ký ức

Giá trị của những địa điểm lịch sử không chỉ nằm ở danh hiệu được công nhận, mà còn ở những dấu tích được gìn giữ, những ký ức được trao truyền và ý thức trách nhiệm được bồi đắp cho thế hệ hôm nay.

Tại xã Kim Long, Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh các di tích đã được xếp hạng, những bia tưởng niệm cũng là địa chỉ được địa phương trân trọng, giữ gìn để giáo dục truyền thống, giúp người trẻ hiểu về quá khứ, cái giá của hòa bình, độc lập, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm cho tương lai.

Những bia tưởng niệm là những dấu tích để giáo dục lịch sử, bồi đắp ý thức và trách nhiệm cho thế hệ sau

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 6/11/2026.