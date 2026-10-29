Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng | Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Việc lắp đặt camera giám sát ngày càng phổ biến tại nhà ở, cơ sở kinh doanh và các khu vực công cộng. Tuy nhiên, người sử dụng cần lưu ý các quy định về cảnh báo ghi hình và bảo vệ dữ liệu cá nhân để tránh nguy cơ bị xử phạt.

Người dân và các cơ sở kinh doanh cần chủ động rà soát việc lắp đặt, sử dụng camera, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu, tránh xâm phạm quyền riêng tư của người khác

Lắng nghe dân nói - kết nối lòng dân từ cơ sở

Những vấn đề dân sinh, dù lớn hay nhỏ, đều cần được lắng nghe và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Để tiếng nói của người dân đến gần hơn với chính quyền, nhiều địa phương đã đổi mới hình thức tiếp xúc, đối thoại, tạo không gian trao đổi gần gũi, cởi mở. Qua đó, không chỉ tháo gỡ những khó khăn trong đời sống mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận giữa chính quyền và Nhân dân.

Thông qua những buổi gặp gỡ gần gũi, cởi mở, người dân có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống

Cùng chung tay lan tỏa hoạt động làm sạch bãi biển

Rác thải bãi biển có thể từ đại dương dạt vào, hay do hoạt động kinh doanh, du lịch tạo ra. Nhưng sự sạch đẹp của bờ biển phải do chính con người quyết định.

Tại vùng biển phía đông TP. Hồ Chí Minh, cuộc chiến với rác thải biển diễn ra âm thầm, không hô hào khẩu hiệu nhưng bền bỉ qua từng ngày tháng bằng sự tự nguyện và trách nhiệm của người dân xứ biển.

Thu gom lượng rác này, các địa phương liên tục tổ chức ra quân với sự tham gia của cán bộ, hội viên, chiến sĩ Lực lượng Vũ trang, đông đảo người dân, các câu lạc bộ, đội nhóm bảo vệ môi trường

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 29/10/2026.