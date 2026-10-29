CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng | Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Việc lắp đặt camera giám sát ngày càng phổ biến tại nhà ở, cơ sở kinh doanh và các khu vực công cộng. Tuy nhiên, người sử dụng cần lưu ý các quy định về cảnh báo ghi hình và bảo vệ dữ liệu cá nhân để tránh nguy cơ bị xử phạt.

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng | Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026 - Ảnh 1.

Người dân và các cơ sở kinh doanh cần chủ động rà soát việc lắp đặt, sử dụng camera, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu, tránh xâm phạm quyền riêng tư của người khác

Lắng nghe dân nói - kết nối lòng dân từ cơ sở

Những vấn đề dân sinh, dù lớn hay nhỏ, đều cần được lắng nghe và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Để tiếng nói của người dân đến gần hơn với chính quyền, nhiều địa phương đã đổi mới hình thức tiếp xúc, đối thoại, tạo không gian trao đổi gần gũi, cởi mở. Qua đó, không chỉ tháo gỡ những khó khăn trong đời sống mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận giữa chính quyền và Nhân dân.

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng | Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026 - Ảnh 2.

Thông qua những buổi gặp gỡ gần gũi, cởi mở, người dân có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống

Cùng chung tay lan tỏa hoạt động làm sạch bãi biển

Rác thải bãi biển có thể từ đại dương dạt vào, hay do hoạt động kinh doanh, du lịch tạo ra. Nhưng sự sạch đẹp của bờ biển phải do chính con người quyết định.

Tại vùng biển phía đông TP. Hồ Chí Minh, cuộc chiến với rác thải biển diễn ra âm thầm, không hô hào khẩu hiệu nhưng bền bỉ qua từng ngày tháng bằng sự tự nguyện và trách nhiệm của người dân xứ biển.

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng | Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026 - Ảnh 3.

Thu gom lượng rác này, các địa phương liên tục tổ chức ra quân với sự tham gia của cán bộ, hội viên, chiến sĩ Lực lượng Vũ trang, đông đảo người dân, các câu lạc bộ, đội nhóm bảo vệ môi trường

 Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 29/10/2026.

Danh sách tập

Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026

Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026

Xã hội 22:44 28/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026

Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026

Thời sự 22:22 25/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ | Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ | Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026

Xã hội 09:23 25/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Thư viện mở rộng không gian học tập | Vươn Khơi - Ngày 23/10/2026

Thư viện mở rộng không gian học tập | Vươn Khơi - Ngày 23/10/2026

Thời sự 19:00 23/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Lan tỏa mô hình nhà trọ an toàn, văn minh | Vươn Khơi - Ngày 20/10/2026

Lan tỏa mô hình nhà trọ an toàn, văn minh | Vươn Khơi - Ngày 20/10/2026

Thời sự 18:31 20/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026

Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026

Kinh tế 16:22 15/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Xã Phước Thành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 | Vươn Khơi - ngày 13/10/2026

Xã Phước Thành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 | Vươn Khơi - ngày 13/10/2026

Xã hội 19:52 13/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 13/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Tiếp nối hào khí chiến khu Thuận An Hòa | Vươn Khơi - ngày 12/10/2026

Tiếp nối hào khí chiến khu Thuận An Hòa | Vươn Khơi - ngày 12/10/2026

Thời sự 19:24 12/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Đông Hòa lan tỏa kỹ năng số từ cơ sở | Vươn Khơi - ngày 10/10/2026

Đông Hòa lan tỏa kỹ năng số từ cơ sở | Vươn Khơi - ngày 10/10/2026

Thời sự 17:46 10/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 10/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Công nghiệp hỗ trợ hướng đến nâng cao giá trị nội địa | Vươn Khơi - ngày 9/10/2026

Công nghiệp hỗ trợ hướng đến nâng cao giá trị nội địa | Vươn Khơi - ngày 9/10/2026

Kinh tế 15:32 09/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 9/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Các chương trình khác