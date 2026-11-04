Tăng cường bảo vệ trẻ em trước rủi ro trên môi trường số
Trước những nguy cơ xâm hại, lừa đảo và bắt nạt trẻ em ngày càng phức tạp trên không gian mạng, việc tăng cường các biện pháp bảo vệ, trang bị kỹ năng số an toàn cho trẻ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Phụ nữ chung tay xây dựng đô thị văn minh, nghĩa tình
Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, phụ nữ phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng đô thị văn minh, nghĩa tình. Bằng những hoạt động thiết thực ngay từ lễ phát động, các cấp hội đang chung tay chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Chuyện về tên gọi các bãi biển ở Vũng Tàu
Nhắc tới Vũng Tàu, ai cũng nghĩ ngay tới những bãi biển đẹp với những nét đặc trưng riêng. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những tên gọi quen thuộc như Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu hay Bãi Dứa còn có những câu chuyện về lịch sử, cảnh quan và đời sống của vùng đất này.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 4/11/2026.