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Tăng cường bảo vệ trẻ em trước rủi ro trên môi trường số I Vươn Khơi - Ngày 4/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước rủi ro trên môi trường số

Trước những nguy cơ xâm hại, lừa đảo và bắt nạt trẻ em ngày càng phức tạp trên không gian mạng, việc tăng cường các biện pháp bảo vệ, trang bị kỹ năng số an toàn cho trẻ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

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Nhà trường hỗ trợ và trang bị kỹ năng số an toàn cho học sinh tại môi trường học đường

Phụ nữ chung tay xây dựng đô thị văn minh, nghĩa tình

Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, phụ nữ phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng đô thị văn minh, nghĩa tình. Bằng những hoạt động thiết thực ngay từ lễ phát động, các cấp hội đang chung tay chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

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Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 tại phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh

Chuyện về tên gọi các bãi biển ở Vũng Tàu

Nhắc tới Vũng Tàu, ai cũng nghĩ ngay tới những bãi biển đẹp với những nét đặc trưng riêng. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những tên gọi quen thuộc như Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu hay Bãi Dứa còn có những câu chuyện về lịch sử, cảnh quan và đời sống của vùng đất này.

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Toàn cảnh một góc biển Vũng Tàu nhìn từ trên cao

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 4/11/2026.

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