Gìn giữ hồn nghề - mở lối phát triển du lịch I Vươn Khơi - Ngày 5/11/2026

Gìn giữ hồn nghề - mở lối phát triển du lịch

Nghề thủ công truyền thống không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ mà còn tạo ra sinh kế và những sản phẩm mang bản sắc riêng của mỗi địa phương. Tại phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh, nghề đan lát mây tre, cói đang được gìn giữ và từng bước kết nối với du lịch trải nghiệm, mở ra hướng phát triển mới cho làng nghề.

Đôi bàn tay bền bỉ, quen thuộc với sợi cói, lục bình, thoăn thoắt đan hình, tạo dáng đã làm nên "hồn" riêng cho từng sản phẩm

Những công nhân cắt tỉa cây xanh

Các công nhân cắt tỉa cây xanh đô thị, được ví như những "người thợ đu dây" làm việc ở độ cao hàng chục mét, họ lặng lẽ phát quang từng vòm lá, loại bỏ cành khô để bảo vệ dòng người bên dưới.

Nhân viên cây xanh sử dụng xe nâng để cắt tỉa cành cây, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường

Hạ tầng mở rộng không gian phát triển bất động sản

TP. Hồ Chí Minh đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, chống ngập và chỉnh trang đô thị trong giai đoạn 2026–2030. Quy mô vốn lớn cùng định hướng tăng cường kết nối liên vùng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo thêm cơ hội cho thị trường bất động sản.

Một số dự án giao thông, chỉnh trang đô thị và cải tạo kênh rạch đang được đưa vào chương trình ưu tiên xem xét, triển khai trong thời gian tới

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 5/11/2026.