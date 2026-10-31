TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi trang trại nhằm nâng cao năng suất và hướng tới phát triển bền vững

Chăn nuôi trang trại đang giữ vai trò quan trọng trong cung ứng thực phẩm, tạo sinh kế và thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất. Để phát triển ngành chăn nuôi bền vững, TP. Hồ Chí Minh tập trung phát triển chăn nuôi vừa và nhỏ theo 3 nhóm giải pháp: hoàn thiện chính sách hỗ trợ và quy hoạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Những người giữ hồn gốm Lái Thiêu xưa

Bộ sưu tập các hiện vật gốm Lái Thiêu xưa, mang đậm dấu ấn văn hóa và đời sống của người dân Nam Bộ

Gốm Lái Thiêu không chỉ được biết đến bởi những sản phẩm mang nét đặc trưng của một làng nghề truyền thống, mà còn lưu giữ dấu ấn văn hóa, đời sống của nhiều thế hệ người dân Nam Bộ. Dẫu trải qua nhiều đổi thay, những giá trị ấy vẫn được gìn giữ qua từng hiện vật, nhờ tâm huyết của những người dành nhiều năm tìm kiếm, sưu tầm và nghiên cứu gốm xưa. Với họ, mỗi món gốm không chỉ là một cổ vật mà còn là một phần ký ức của vùng đất.

Những câu chuyện của tàu Lai

Những chiếc tàu lai dắt đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các tàu container lớn cập cảng an toàn tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải

Ở một cụm cảng mà mỗi năm có hàng triệu container đi qua như Cái Mép - Thị Vải, sự tăng trưởng không chỉ được đo bằng sản lượng hàng hóa. Nó còn hiện diện trong mật độ tàu mẹ ngày càng lớn, trong những tuyến vận tải quốc tế được duy trì thường xuyên và trong khả năng tiếp nhận những thế hệ tàu container có kích thước ngày càng lớn.

Có thể nói, Cái Mép - Thị Vải có được vị thế như hôm nay, ngoài lợi thế vị trí địa lý, luồng hàng hải nước sâu, hạ tầng hiện đại thì còn có một phần không nhỏ của đội ngũ phục vụ hàng hải và những con tàu lai.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 31/10/2026.