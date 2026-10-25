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Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn

Dịp Tết Nguyên đán 2027, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh dự kiến chăm lo cho khoảng 370.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ thông thường tối đa 1 triệu đồng/người, trường hợp đặc biệt khó khăn có thể lên đến 2 triệu đồng. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Công đoàn Thành phố còn dự kiến trao hàng nghìn vé xe, vé tàu, vé máy bay, giúp công nhân xa quê trở về sum họp gia đình, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để người lao động đón Tết ấm áp, nghĩa tình.

Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026- Ảnh 1.
Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026- Ảnh 2.

Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ 370.000 lao động khó khăn và trao hàng nghìn vé tàu, xe miễn phí dịp Tết 2027

Từ học bổng đến cơ hội nghề nghiệp

Từ những suất học bổng tiếp sức trên giảng đường đến cơ hội thực tập và việc làm ổn định, chương trình Sharing the Dream – Chung Một Ước Mơ đang mở ra hành trình lập nghiệp cho nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh. Gần 10 năm đồng hành, chương trình không chỉ san sẻ gánh nặng tài chính mà còn giúp người trẻ phát huy năng lực, tự tin theo đuổi nghề nghiệp và xây dựng tương lai ngay trên quê hương mình.

Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026- Ảnh 3.
Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026- Ảnh 4.

Chương trình "Sharing the Dream" tiếp sức sinh viên khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh bằng các suất học bổng và cơ hội việc làm

Người phụ nữ thổi hồn cho tranh hoa bằng đất sét

Từ những mẩu đất sét bình dị, chị Phạm Thị Giáng Sinh, ở phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh, đã tạo nên hơn 600 bức tranh hoa sống động sau 6 năm miệt mài sáng tạo. Mỗi tác phẩm là sự kết hợp giữa đôi tay khéo léo, óc thẩm mỹ và tình yêu cuộc sống, không chỉ mang dấu ấn nghệ thuật riêng mà còn mở ra nguồn thu nhập từ niềm đam mê, sự kiên trì theo đuổi nghề.

Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026- Ảnh 5.
Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026- Ảnh 6.

Chị Phạm Thị Giáng Sinh biến đam mê thành nguồn thu nhập với hơn 600 bức tranh hoa đất sét sống động sau 6 năm miệt mài sáng tạo

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 25/10/2026.

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