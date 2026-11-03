TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày /11/2026

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể

Giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh hướng đến phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của kinh tế quốc dân; Đồng thời, phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Thành phố đặt mục tiêu phát triển mới 300 hợp tác xã, 3 liên hiệp hợp tác xã và 410 tổ hợp tác

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ phát triển hợp tác xã do phụ nữ quản lý

TP. Hồ Chí Minh triển khai Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ" giai đoạn 2026–2030. Qua đó, khuyến khích phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nữ.

TP. Hồ Chí Minh tập trung hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoặc có trên 50% lao động là nữ

Tập trung tháo gỡ vướng mắc phát triển nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh đang tập trung rà soát danh mục dự án, tháo gỡ khó khăn về đất đai, thủ tục đầu tư và nguồn vốn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2026, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân.

TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành hơn 17.900 căn nhà ở xã hội, đạt 98,7% kế hoạch

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 3/11/2026.