TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày /11/2026

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể
Giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh hướng đến phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của kinh tế quốc dân; Đồng thời, phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới.
TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ phát triển hợp tác xã do phụ nữ quản lý
TP. Hồ Chí Minh triển khai Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ" giai đoạn 2026–2030. Qua đó, khuyến khích phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nữ.
Tập trung tháo gỡ vướng mắc phát triển nhà ở xã hội
TP. Hồ Chí Minh đang tập trung rà soát danh mục dự án, tháo gỡ khó khăn về đất đai, thủ tục đầu tư và nguồn vốn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2026, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 3/11/2026.