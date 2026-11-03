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TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày /11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 3/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể

Giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh hướng đến phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của kinh tế quốc dân; Đồng thời, phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới.

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 2/11/2026 - Ảnh 1.

Thành phố đặt mục tiêu phát triển mới 300 hợp tác xã, 3 liên hiệp hợp tác xã và 410 tổ hợp tác

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ phát triển hợp tác xã do phụ nữ quản lý

TP. Hồ Chí Minh triển khai Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ" giai đoạn 2026–2030. Qua đó, khuyến khích phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nữ.

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 2/11/2026 - Ảnh 2.

TP. Hồ Chí Minh tập trung hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoặc có trên 50% lao động là nữ

Tập trung tháo gỡ vướng mắc phát triển nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh đang tập trung rà soát danh mục dự án, tháo gỡ khó khăn về đất đai, thủ tục đầu tư và nguồn vốn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2026, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân.

TP. Hồ Chí Minh tạo động lực phát triển kinh tế tập thể | Vươn Khơi - Ngày 2/11/2026 - Ảnh 3.

TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành hơn 17.900 căn nhà ở xã hội, đạt 98,7% kế hoạch

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 3/11/2026.

Danh sách tập

Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026

Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026

Kinh tế 21:11 01/11/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

Thời sự 19:21 31/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng | Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026

Lắp camera nơi công cộng không cảnh báo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng | Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026

Thời sự 20:01 29/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 29/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026

Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026

Xã hội 22:44 28/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026

Dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn | Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026

Thời sự 22:22 25/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 25/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ | Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ | Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026

Xã hội 09:23 25/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Thư viện mở rộng không gian học tập | Vươn Khơi - Ngày 23/10/2026

Thư viện mở rộng không gian học tập | Vươn Khơi - Ngày 23/10/2026

Thời sự 19:00 23/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Lan tỏa mô hình nhà trọ an toàn, văn minh | Vươn Khơi - Ngày 20/10/2026

Lan tỏa mô hình nhà trọ an toàn, văn minh | Vươn Khơi - Ngày 20/10/2026

Thời sự 18:31 20/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026

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(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Xã Phước Thành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 | Vươn Khơi - ngày 13/10/2026

Xã Phước Thành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 | Vươn Khơi - ngày 13/10/2026

Xã hội 19:52 13/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 13/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

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