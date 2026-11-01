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Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026

Kinh tế
TRUNG TÂM TIN TỨC

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên chạm mốc 1.000 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới khi vẫn còn hai tháng nữa mới hết năm 2026. Kết quả này khẳng định đà tăng trưởng thương mại và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026- Ảnh 1.
Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026- Ảnh 2.

Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD, lập kỷ lục mới trong hội nhập thương mại

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động thất nghiệp

Hỗ trợ học nghề, đào tạo kỹ năng mới đang là một trong những giải pháp giúp người lao động thất nghiệp nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Tại TP. Hồ Chí Minh, các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện để người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp, sớm quay trở lại thị trường lao động.

Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026- Ảnh 3.
Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026- Ảnh 4.
Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026- Ảnh 5.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đào tạo nghề ngắn hạn, hỗ trợ lao động thất nghiệp sớm trở lại thị trường việc làm

Người đi tìm tên cho những liệt sĩ vô danh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau và sự khắc khoải của những người ở lại vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Đến nay, hàng vạn gia đình liệt sĩ vẫn đang miệt mài tìm kiếm hài cốt người thân, nhiều phần mộ trong các nghĩa trang vẫn chưa thể khắc tên.

Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026- Ảnh 6.
Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026- Ảnh 7.
Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD | Vươn Khơi - Ngày 1/11/2026- Ảnh 8.

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm hài cốt và danh tính các liệt sĩ vẫn tiếp tục, mang theo nỗi khắc khoải của những gia đình chưa tìm được người thân

Trên hành trình gian nan ấy, tại vùng đất phía đông TP. Hồ Chí Minh, có nhiều người đã thầm lặng dành cả thanh xuân và tâm sức để kết nối thông tin, đưa những người con anh dũng trở về với đất mẹ.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 1/11/2026.

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