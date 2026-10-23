Thư viện mở rộng không gian học tập | Vươn Khơi - Ngày 23/10/2026

Thư viện mở rộng không gian học tập

Trong thời đại số, việc học không chỉ giới hạn trong lớp học hay những trang sách giáo khoa. Từ thư viện truyền thống đến các nguồn học liệu trực tuyến, người học ngày nay có thêm nhiều lựa chọn để tìm kiếm thông tin, mở rộng kiến thức và rèn luyện khả năng tự học. Cùng với sự thay đổi trong cách tiếp cận tri thức, thư viện đang từng bước mở rộng không gian học tập, đáp ứng nhu cầu học hỏi và khám phá của người học.

Người học tận dụng không gian thư viện để nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và nâng cao kiến thức trong thời đại số

Núi Nứa - Nét chấm phá giữa Long Sơn

Bên cạnh di tích Nhà Lớn, những làng bè và đặc sản hàu, Long Sơn còn có Núi Nứa với vẻ đẹp thiên nhiên bình dị, cuốn hút. Những cung đường quanh co men theo triền núi mở ra khung cảnh sông nước, làng mạc và nhịp sống yên bình. Không chỉ sở hữu cảnh quan đặc sắc, Núi Nứa còn lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời, tạo nên nét riêng độc đáo của vùng đất Long Sơn.

Núi Nứa mang vẻ đẹp thiên nhiên bình dị, hòa quyện cùng những giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời của vùng đất Long Sơn

Hóa dầu Long Sơn nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), tại xã Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh vừa đạt chứng nhận ISO 14001:2015 về quản lý môi trường. Đây là bước tiến mới trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát các tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn chú trọng nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, hướng đến hoạt động sản xuất an toàn và phát triển bền vững

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 23/10/2026.