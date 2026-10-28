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Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026

Xã hội
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Ngành gỗ và nội thất Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đa dạng hóa thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và giảm phụ thuộc vào các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026 - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp đẩy mạnh công nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng

Sắc màu nghệ thuật mùa sương giáng

Nghệ thuật không chỉ mang đến những giá trị thẩm mỹ mà còn là nơi gửi gắm cảm xúc, kết nối những tâm hồn đồng điệu. Với những người đam mê hội họa và điêu khắc, mỗi cuộc triển lãm là dịp để chia sẻ thành quả sáng tạo, giao lưu và tìm kiếm nguồn cảm hứng mới. Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, triển lãm mỹ thuật "Hẹn nhau mùa Sương Giáng" đang trở thành điểm hẹn của các nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật, góp thêm sắc màu cho đời sống văn hóa địa phương.

Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026 - Ảnh 2.
Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026 - Ảnh 3.

Triển lãm trở thành không gian thu hút những tâm hồn yêu nghệ thuật

Những nông dân vượt khó làm giàu

Từ những vườn cây trĩu quả đến những vùng nguyên liệu được tổ chức sản xuất bài bản, nhiều nông dân ở phía Đông TP. Hồ Chí Minh đang từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Mỗi người một cách làm, nhưng điểm chung của họ là tinh thần vượt khó, mạnh dạn ứng dụng công nghệ để đột phá, qua đó nâng cao thu nhập và tạo giá trị bền vững. Sắc màu của biển hôm nay mời quý vị gặp gỡ những nông dân ấy.

Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026 - Ảnh 4.
Ngành gỗ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu | Vươn Khơi - Ngày 28/10/2026 - Ảnh 5.

Nhiều hộ nông dân ở khu vực phía Đông Thành phố chủ động đầu tư công nghệ, đổi mới quy trình để nâng cao sản lượng và thu nhập 

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 28/10/2026.

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