CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ | Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026

Xã hội
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ

Sự quan tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn không chỉ thể hiện qua những phần quà thiết thực, mà còn ở những cơ hội được tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống. Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em đang kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, cùng chung tay lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng những việc làm cụ thể.

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ | Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026- Ảnh 1.

Bên cạnh những hỗ trợ trực tiếp, việc trao sổ tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực và hiếu học còn mở ra một hình thức đồng hành lâu dài hơn

Những người canh giặc lửa

Có một số nghề mà những người làm nghề luôn mong mình thất nghiệp. Bởi, càng ít việc để làm, đồng nghĩa với việc càng ít đi những sự cố không may, càng ít người phải đối mặt với hiểm nguy. Thế nhưng, dù luôn mong những ngày bình yên, họ vẫn phải luôn sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất. Trong số đó có nghề cứu hỏa – một công việc có những đặc thù rất riêng, ở đó, những chiến sĩ luôn luôn sẵn sàng để có mặt ở những hiện trường nguy hiểm nhất.

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ | Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026- Ảnh 2.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 25, thuộc Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ- PC07, Công an TP. Hồ Chí Minh

Hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh đối với người khó khăn

Với tinh thần "Vì mọi người, ở mọi nơi", chia sẻ khó khăn với người nghèo, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh vừa vận động và trao hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho hoàn cảnh kém may mắn tại xã Dầu Tiếng.

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ | Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026- Ảnh 3.

Sự sẻ chia và hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần cho người khó khăn

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 24/10/2026.

Danh sách tập

Thư viện mở rộng không gian học tập | Vươn Khơi - Ngày 23/10/2026

Thư viện mở rộng không gian học tập | Vươn Khơi - Ngày 23/10/2026

Thời sự 19:00 23/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Lan tỏa mô hình nhà trọ an toàn, văn minh | Vươn Khơi - Ngày 20/10/2026

Lan tỏa mô hình nhà trọ an toàn, văn minh | Vươn Khơi - Ngày 20/10/2026

Thời sự 18:31 20/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026

Đánh thức tiềm năng du lịch từ kết nối di sản | Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026

Kinh tế 16:22 15/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Xã Phước Thành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 | Vươn Khơi - ngày 13/10/2026

Xã Phước Thành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 | Vươn Khơi - ngày 13/10/2026

Xã hội 19:52 13/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 13/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Tiếp nối hào khí chiến khu Thuận An Hòa | Vươn Khơi - ngày 12/10/2026

Tiếp nối hào khí chiến khu Thuận An Hòa | Vươn Khơi - ngày 12/10/2026

Thời sự 19:24 12/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 12/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Đông Hòa lan tỏa kỹ năng số từ cơ sở | Vươn Khơi - ngày 10/10/2026

Đông Hòa lan tỏa kỹ năng số từ cơ sở | Vươn Khơi - ngày 10/10/2026

Thời sự 17:46 10/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 10/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Công nghiệp hỗ trợ hướng đến nâng cao giá trị nội địa | Vươn Khơi - ngày 9/10/2026

Công nghiệp hỗ trợ hướng đến nâng cao giá trị nội địa | Vươn Khơi - ngày 9/10/2026

Kinh tế 15:32 09/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 9/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Doanh nghiệp chủ động đón chuẩn xuất khẩu | Vươn Khơi - ngày 8/10/2026

Doanh nghiệp chủ động đón chuẩn xuất khẩu | Vươn Khơi - ngày 8/10/2026

Kinh tế 20:37 08/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 8/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai cả nước về đổi mới sáng tạo | Vươn Khơi - ngày 7/10/2026

TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai cả nước về đổi mới sáng tạo | Vươn Khơi - ngày 7/10/2026

Thời sự 00:54 08/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 7/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Vì một thành phố không ma túy | Vươn Khơi - Ngày 5/10/2026

Vì một thành phố không ma túy | Vươn Khơi - Ngày 5/10/2026

Thời sự 17:30 05/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 5/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Các chương trình khác