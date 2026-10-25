Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ | Vươn Khơi - Ngày 24/10/2026

Kết nối sẻ chia, tiếp sức ước mơ

Sự quan tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn không chỉ thể hiện qua những phần quà thiết thực, mà còn ở những cơ hội được tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống. Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em đang kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, cùng chung tay lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng những việc làm cụ thể.

Bên cạnh những hỗ trợ trực tiếp, việc trao sổ tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực và hiếu học còn mở ra một hình thức đồng hành lâu dài hơn

Những người canh giặc lửa

Có một số nghề mà những người làm nghề luôn mong mình thất nghiệp. Bởi, càng ít việc để làm, đồng nghĩa với việc càng ít đi những sự cố không may, càng ít người phải đối mặt với hiểm nguy. Thế nhưng, dù luôn mong những ngày bình yên, họ vẫn phải luôn sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất. Trong số đó có nghề cứu hỏa – một công việc có những đặc thù rất riêng, ở đó, những chiến sĩ luôn luôn sẵn sàng để có mặt ở những hiện trường nguy hiểm nhất.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 25, thuộc Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ- PC07, Công an TP. Hồ Chí Minh

Hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh đối với người khó khăn

Với tinh thần "Vì mọi người, ở mọi nơi", chia sẻ khó khăn với người nghèo, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh vừa vận động và trao hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho hoàn cảnh kém may mắn tại xã Dầu Tiếng.

Sự sẻ chia và hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần cho người khó khăn

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 24/10/2026.