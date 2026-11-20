Phát hiện nhiều nguy cơ mất an toàn tại cơ sở kinh doanh gas

Ghi nhận trong đợt kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, lực lượng công an phát hiện một số tồn tại có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trọng tâm kiểm tra là các cửa hàng nằm sát nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt tổng trữ lượng gas tồn chứa không vượt quá 1.000 kg theo quy chuẩn TCVN 6223:2017

Đáng chú ý, có cơ sở bố trí kho chứa bình gas trong tình trạng ẩm thấp, đồng thời tận dụng không gian này làm nơi đậu ô tô, xe máy. Bên cạnh đó, bảng nội quy, tiêu lệnh chữa cháy bị mờ chữ; một số bình chữa cháy có dấu hiệu rò rỉ tại cổ bình.

Theo đại diện Công an xã Đông Thạnh, một trong những sơ suất nguy hiểm thường gặp tại các cửa hàng kinh doanh gas là nhân viên hút thuốc ngay trong khu vực kho chứa. Trường hợp van bình gas không được khóa kín, khí gas rò rỉ gặp nguồn nhiệt từ tàn thuốc có thể dẫn đến cháy, nổ.

Cơ quan chức năng kiểm tra thực tế khu vực lưu trữ số lượng lớn bình gas tại một cửa hàng nằm xen kẽ trong khu dân cư ở xã Đông Thạnh

Công an xã Đông Thạnh khuyến cáo các chủ cơ sở tuyệt đối không để quá nhiều phương tiện, thiết bị máy móc trong khu vực chứa gas. Xăng xe và các linh kiện điện tử có thể trở thành tác nhân khiến đám cháy bùng phát dữ dội, gây khó khăn cho công tác xử lý khi xảy ra sự cố.

Kiểm soát chặt lượng gas tồn chứa, xử lý sang chiết trái phép

Trong đợt kiểm tra, trọng tâm được đặt vào các cửa hàng kinh doanh gas nằm sát nhà dân và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Lực lượng chức năng tập trung kiểm soát tổng trữ lượng gas tồn chứa, bảo đảm không vượt quá 1.000 kg theo quy chuẩn TCVN 6223:2017.

Đồng thời, các hành vi sang chiết, nạp gas trái phép sẽ bị kiên quyết xử lý. Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót trong điều kiện bảo quản, lưu trữ gas và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng kỹ thuật các bình chữa cháy xách tay được trang bị tại một cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn của các cơ sở kinh doanh, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, nhất là tại những địa điểm nằm xen kẽ trong khu dân cư, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.



