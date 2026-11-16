TP. Hồ Chí Minh: cầu Rạch Dơi sắp được đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng xây mới | 60 Giây Sáng ngày 16/11/2026

TP. Hồ Chí Minh: cầu Rạch Dơi sắp được đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng xây mới
TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Dơi và tuyến đường dẫn, thay thế cây cầu sắt được xây dựng trước năm 1975, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc xây mới là cần thiết vì lưu lượng phương tiện qua cầu ngày càng tăng, gây áp lực lên công trình hiện tại, và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Đồng Tháp: tai nạn liên hoàn giữa xe máy và xe đạp điện, một phụ nữ tử vong
Tai nạn giao thông giữa 2 xe máy và 1 xe đạp điện vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, khiến 1 phụ nữ tử vong. Vụ việc cũng gây ùn ứ, cản trở giao thông qua khu vực.
Thêm 4 người bị xử phạt vì đăng tin sai về hiệu trưởng xin từ chức ở Huế
Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế cho biết đã phát hiện và xử phạt thêm 4 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức. Đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 9 trường hợp, với tổng số tiền phạt 112 triệu 500 đồng.
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