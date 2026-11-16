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TP. Hồ Chí Minh: cầu Rạch Dơi sắp được đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng xây mới | 60 Giây Sáng ngày 16/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 16/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh: cầu Rạch Dơi sắp được đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng xây mới

TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Dơi và tuyến đường dẫn, thay thế cây cầu sắt được xây dựng trước năm 1975, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc xây mới là cần thiết vì lưu lượng phương tiện qua cầu ngày càng tăng, gây áp lực lên công trình hiện tại, và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

TP. Hồ Chí Minh: cầu Rạch Dơi sắp được đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng xây mới | 60 Giây Sáng ngày 16/11/2026 - Ảnh 1.

Cận cảnh cầu Rạch Dơi hiện tại với kết cấu sắt đã xuống cấp, chuẩn bị được đầu tư xây mới để đảm bảo an toàn giao thông

Đồng Tháp: tai nạn liên hoàn giữa xe máy và xe đạp điện, một phụ nữ tử vong

Tai nạn giao thông giữa 2 xe máy và 1 xe đạp điện vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, khiến 1 phụ nữ tử vong. Vụ việc cũng gây ùn ứ, cản trở giao thông qua khu vực.

TP. Hồ Chí Minh: cầu Rạch Dơi sắp được đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng xây mới | 60 Giây Sáng ngày 16/11/2026 - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa các phương tiện trên tuyến đường qua khu vực

Thêm 4 người bị xử phạt vì đăng tin sai về hiệu trưởng xin từ chức ở Huế

Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế cho biết đã phát hiện và xử phạt thêm 4 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức. Đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 9 trường hợp, với tổng số tiền phạt 112 triệu 500 đồng.

TP. Hồ Chí Minh: cầu Rạch Dơi sắp được đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng xây mới | 60 Giây Sáng ngày 16/11/2026 - Ảnh 3.

Lực lượng công an làm việc và xử lý các trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng

 Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 16/11/2026.

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