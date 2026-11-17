Sau thời gian dài bị đình trệ, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm khám và điều trị ung bướu hiện đại, đáp ứng mong mỏi của người dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại công trường, mỗi ngày có gần 400 công nhân tham gia thi công. Dự án được khởi động trở lại từ tháng 3 qua, sau khi chuyển từ nguồn vốn ODA Hungary sang vốn đầu tư công trong nước.

Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm khám và điều trị ung bướu hiện đại, đáp ứng mong mỏi của người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Theo Sở Y tế TP. Cần Thơ, tiến độ đặt hàng thiết bị y tế hiện đạt trên 97%. Tuy nhiên, một số gói thầu xây dựng vẫn chậm so với kế hoạch, nhân lực thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ đầu tư đang tăng cường kiểm tra, giao ban hằng ngày tại công trường, đồng thời yêu cầu nhà thầu khắc phục những tồn tại, bảo đảm tiến độ.

Theo kế hoạch, công trình phấn đấu hoàn thành phần xây dựng vào cuối năm 2026, đưa vào hoạt động đầu năm 2027, góp phần nâng cao năng lực khám và điều trị ung bướu, giảm áp lực chuyển tuyến cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.