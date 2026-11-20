Bó thép trượt mạnh, cabin xe đầu kéo biến dạng

Khoảng 17g ngày 19/11, nam tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển xe đầu kéo chở hàng chục bó thép, tổng trọng lượng gần chục tấn, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ cảng Hiệp Phước về nút giao Nguyễn Văn Linh, TP. Hồ Chí Minh

Cảnh sát giao thông sau đó đến ghi nhận hiện trường, tổ chức di dời xe gặp nạn để tránh ùn tắc

Khi đến khu vực ngã tư gần chung cư Dragon Hill, đoạn ấp 23, xã Nhà Bè, tài xế bất ngờ phanh gấp do gặp chướng ngại vật. Cú phanh đột ngột khiến các bó thép dài trên rơ-moóc theo quán tính trượt mạnh về phía trước, dồn lực vào cabin và đẩy sập phần đầu xe.

Theo một số nhân chứng, các thanh thép được bó lại với nhau nhưng không chằng buộc cố định vào rơ-moóc

Tại hiện trường, cabin xe đầu kéo bị ép biến dạng nghiêm trọng, phần đầu xe sụp xuống mặt đường. Một ống sắt cũng trượt khỏi vị trí ban đầu, rơi xuống đường.

Tài xế thoát nạn, giao thông được điều tiết

Thời điểm xảy ra sự cố, tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại. Tuy nhiên, các thanh thép không va trúng người đi đường. Tài xế cũng kịp thoát ra ngoài, không bị thương.

Nhận tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Công an xã Nhà Bè nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc, điều tiết giao thông và tổ chức di dời phương tiện gặp nạn nhằm hạn chế ùn tắc.

Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều xe cộ qua lại nhưng may mắn không trúng người đi đường, tài xế cũng may mắn thoát ra ngoài

Theo một số nhân chứng, các thanh thép trên xe được bó lại với nhau nhưng không được chằng buộc cố định vào rơ-moóc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.



