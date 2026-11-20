TP. Hồ Chí Minh: Bó thép gần chục tấn đè sập cabin đầu kéo

Tài xế xe đầu kéo thắng gấp khiến những bó sắt chở trên rơ-moóc trượt mạnh về phía trước, đẩy sập cabin xe. May mắn tài xế kịp thoát ra ngoài, không bị thương. Vụ việc xảy ra chiều qua trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Theo một số nhân chứng, các thanh thép được bó lại với nhau nhưng không chằng buộc cố định vào rơmoóc

Bắt giam tài xế ben vụ 2 chị em tử vong ở phường Thuận An

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế xe ben trong vụ va chạm với xe đạp điện khiến hai chị em tử vong ở phường Thuận An.

Tài xế xe ben 27 tuổi bị xác định chuyển hướng không đảm bảo an toàn, gây tai nạn khiến hai chị em ruột đi xe đạp điện tử vong tại phường Thuận An, TP. Hồ Chí Minh

Tuyên dương 70 Nhà giáo tiêu biểu trên toàn quốc năm 2026

Hôm nay là 20/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày tất cả chúng ta cùng tôn vinh những Thầy Cô giáo đang góp sức mình cho nền giáo dục, bồi đắp tri thức cho thế hệ tương lai. Nhân dịp này, 70 Nhà giáo tiêu biểu đến từ khắp các vùng miền đất nước đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tuyên dương, vì những đóng góp nổi bật trong công tác dạy học, và tinh thần đổi mới trong giáo dục.

Lễ tuyên dương còn là sự ghi nhận, tri ân thiết thực với hàng triệu thầy cô giáo đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp trồng người trên khắp cả nước

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 20/11/2026.