Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tăng tốc thi công, phấn đấu về đích cuối năm 2026

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, quy mô 500 giường, với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, đang trong giai đoạn nước rút thi công.

Sau thời gian dài bị đình trệ, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm khám và điều trị ung bướu hiện đại, đáp ứng mong mỏi của người dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch, công trình phấn đấu hoàn thành phần xây dựng vào cuối năm 2026, đưa vào hoạt động đầu năm 2027, góp phần nâng cao năng lực khám và điều trị ung bướu, giảm áp lực chuyển tuyến cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch, công trình phấn đấu hoàn thành phần xây dựng vào cuối năm 2026, đưa vào hoạt động đầu năm 2027

Ứng dụng công nghệ in 3D tạo hình vùng hàm mặt cho bệnh nhân ung thư

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 13 giờ, ứng dụng công nghệ in 3D tạo hình vùng hàm mặt cho bệnh nhân ung thư hàm trên. Thành công này mở ra hướng điều trị hiệu quả, giúp người bệnh phục hồi cấu trúc khuôn mặt và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Do khối u đáp ứng kém với hóa xạ trị, các bác sĩ đã lên kế hoạch phẫu thuật giả tưởng kết hợp công nghệ in 3D

Người thầy biến phòng thí nghiệm đại học thành "xưởng chế tạo" công nghệ vì cộng đồng

Một phòng thí nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh đang trở thành "xưởng chế tạo" công nghệ mở, nơi hơn 100 dự án trí tuệ nhân tạo (A.I.) được phát triển, đồng thời chắp cánh cho nhiều tài năng trẻ vươn tới các học bổng quốc tế.

Người đứng sau mô hình này là TS. Lê Duy Tân, 33 tuổi, giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Mô hình xuất phát từ mong muốn không để những công trình nghiên cứu chỉ dừng lại trên trang giấy hay ở các giải thưởng học thuật.

TS. Lê Duy Tân còn đồng khởi xướng dự án Bình dân học A.I. - Phổ cập A.I., hướng tới phổ cập AI cho 2 triệu thanh niên

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 17/11/2026.