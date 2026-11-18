Cần lực đẩy thị trường cho sản phẩm OCOP

Dù có sản lượng lớn, chất lượng ổn định, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp vẫn gặp khó trong việc đưa sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đến tay người tiêu dùng.

Sản phẩm OCOP vẫn gặp khó về đầu ra, chế biến sâu và tiếp cận kênh phân phối hiện đại, dù chất lượng và sản lượng ổn định

Bài toán đầu ra, năng lực chế biến sâu và khả năng tiếp cận các kênh phân phối hiện đại tiếp tục là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để sản phẩm OCOP phát triển bền vững.

Nhộn nhịp thị trường hoa tươi, quà tặng 20/11: Xu hướng hoa mix tông pastel được ưa chuộng

Hằng năm, cứ vào dịp tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), các khu chợ hoa, nhà sách và siêu thị lại rộn ràng không khí mua sắm. Để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp lễ đặc biệt này, các điểm kinh doanh đã sớm tất bật chuẩn bị và trưng bày đa dạng sản phẩm bắt mắt.

Thị trường hoa tươi, quà tặng và sách nhộn nhịp, đa dạng sản phẩm phục vụ nhu cầu tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lần đầu tiên Việt Nam phẫu thuật Bentall điều trị bệnh lý tim mạch phức tạp

Lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật phẫu thuật Bentall nội soi toàn bộ qua 2 cổng thao tác được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước tiến mới trong phẫu thuật tim ít xâm lấn.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, phẫu thuật Bentall nội soi toàn bộ qua 2 cổng thao tác được thực hiện thành công, mở ra bước tiến mới trong phẫu thuật tim ít xâm lấn

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 18/11/2026.