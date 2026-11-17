Khoảng 0 giờ sáng nay, 17/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin từ đại diện chủ tàu về việc trên tàu GAS DIAMOND có một thuyền viên bị đau nhói dữ dội vùng bụng dưới bên phải, nghi viêm ruột thừa và cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Lúc này, tàu cách mũi Vũng Tàu khoảng 38 hải lý về phía Nam Đông Nam và đang hành trình về khu neo Vũng Tàu.

Dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Trung tâm đã điều động tàu SAR 272 rời cầu cảng đi cứu nạn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã đề nghị cơ quan chuyên môn kết nối tư vấn y tế, thông báo tàu SAR 272 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Trung tâm đã điều động tàu SAR 272 rời cầu cảng đi cứu nạn, cùng tham gia trên tàu có 02 y sỹ của Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh. Đến 5 giờ, tàu SAR 272 cập mạn tàu GAS DIAMOND tại điểm hẹn để tiếp nhận bệnh nhân.

Đến sáng nay, bệnh nhân đã được đưa về bờ và bàn giao cho các cơ quan liên quan để chuyển đến Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cấp cứu, điều trị.