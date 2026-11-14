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Cà Mau: khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trị giá trên 5 tỷ đồng | 60 Giây Sáng ngày 14/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 14/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Cà Mau: khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trị giá trên 5 tỷ đồng

Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Hòa Thành.

Các đối tượng gồm: Lý Văn Phong; Lý Văn Linh; Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Văn Tuấn.

Trước đó, ngày 4/11, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành. Theo trình báo của người bị hại, số tài sản bị mất có tổng trị giá trên 5 tỷ đồng, gồm nhiều lượng vàng, ngoại tệ và tiền Việt Nam.

Cà Mau: khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trị giá trên 5 tỷ đồng | 60 Giây Sáng ngày 14/11/2026 - Ảnh 1.

Cơ quan Công an tỉnh Cà Mau lấy lời khai đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trị giá trên 5 tỷ đồng xảy ra tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành

CSGT dẫn đường đưa người phụ nữ đứt lìa bàn tay đi cấp cứu

Trưa hôm qua, một người phụ nữ ở Đồng nai bị tai nạn đứt lìa bàn tay, đã được đưa đến bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh cấp cứu kịp thời, nhờ sự hỗ trợ hết mình của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục cảnh sát giao thông).

Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 13/11, chị Hồ Xuân Thủy trú tại Đồng Nai đã đề nghị các chiến sĩ CSGT đang tuần tra trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây hỗ trợ khẩn cấp.

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Chiến sĩ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 hỗ trợ đẩy băng ca đưa chị Hồ Xuân Thủy (trú tại Đồng Nai) bị đứt lìa bàn tay vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh cấp cứu kịp thời

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới suối kèm lá thư xin lỗi mẹ tại Đắk Lắk

Chiều tối 13/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tích cực xác minh làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong dưới suối, có để lại lá thư xin lỗi mẹ.

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an xã Ea Nuôl tiếp nhận trình báo của người dân về việc phát hiện một thi thể là nam giới tại khu vực suối gần cầu buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl.

Cà Mau: khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trị giá trên 5 tỷ đồng | 60 Giây Sáng ngày 14/11/2026 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa thi thể người đàn ông được phát hiện dưới suối gần cầu buôn Niêng 3 (xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 14/11/2026.

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