Cụ ông Phạm Chủng, sinh năm 1932, trú tại thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, sinh sống tại khu vực bị nước lũ dâng cao, ngập sâu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Hòa Thịnh nhanh chóng có mặt, hỗ trợ dìu đỡ và đưa cụ đến nơi tránh trú an toàn.

Không chỉ hỗ trợ người cao tuổi, trong ngày 12/11, lực lượng công an còn giúp một sản phụ có dấu hiệu sắp sinh vượt qua vùng ngập lũ để đến bệnh viện cấp cứu. Đây là sản phụ thứ hai được hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp. Trước đó, tối 11/11, Công an xã Hòa Thịnh đã đưa sản phụ Bùi Thị Như Quỳnh, sinh năm 2002, trú tại thôn Mỹ Trung, đến bệnh viện khi đang trong tình trạng sắp sinh.

Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) kịp thời hỗ trợ đưa cụ ông Phạm Chủng rời khỏi khu vực ngập sâu và giúp đỡ sản phụ vượt lũ đến bệnh viện an toàn

Bên cạnh công tác cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn, các cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ bà con vận chuyển đồ đạc, bảo vệ tài sản trước nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng cao.

Những hành động kịp thời của lực lượng công an góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.