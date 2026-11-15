Bắt TikToker hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy | 60 Giây Sáng ngày 15/11/2026

Bắt TikToker hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Đăng tải nhiều bài viết kèm theo video có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, chủ kênh "A Tý tiktok" đã bị công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam.

Chân dung đối tượng chủ kênh "A Tý tiktok" bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt giam do có hành vi đăng tải video hướng dẫn mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy

TP. Hồ Chí Minh rực rỡ sắc màu Diwali trong lễ hội ánh sáng lớn nhất Ấn Độ

Diwali là lễ hội lớn và quan trọng nhất trong năm của người Ấn Độ, biểu trưng cho chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, của điều thiện trước cái ác và niềm hy vọng trước những thử thách. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tối 14/11, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ đã tổ chức Lễ hội ánh sáng Diwali, thu hút đông đảo cộng đồng người Ấn Độ, du khách quốc tế và người dân thành phố tham gia giao lưu, trải nghiệm văn hóa.

Không gian tưng bừng, rực rỡ sắc màu tại Lễ hội ánh sáng Diwali do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Trục xuất 115 người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép ở TP. Hồ Chí Minh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức trục xuất, bàn giao 115 công dân nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép cho cơ quan chức năng. Việc trục xuất được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng phối hợp tổ chức trục xuất và bàn giao các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 15/11/2026.