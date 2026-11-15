Bắt TikToker hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy | 60 Giây Sáng ngày 15/11/2026

Bắt TikToker hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy
Đăng tải nhiều bài viết kèm theo video có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, chủ kênh "A Tý tiktok" đã bị công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam.
TP. Hồ Chí Minh rực rỡ sắc màu Diwali trong lễ hội ánh sáng lớn nhất Ấn Độ
Diwali là lễ hội lớn và quan trọng nhất trong năm của người Ấn Độ, biểu trưng cho chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, của điều thiện trước cái ác và niềm hy vọng trước những thử thách. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tối 14/11, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ đã tổ chức Lễ hội ánh sáng Diwali, thu hút đông đảo cộng đồng người Ấn Độ, du khách quốc tế và người dân thành phố tham gia giao lưu, trải nghiệm văn hóa.
Trục xuất 115 người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép ở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức trục xuất, bàn giao 115 công dân nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép cho cơ quan chức năng. Việc trục xuất được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 15/11/2026.