TP. Hồ Chí Minh: Sửa chữa đường Mã Lò, người dân mong hết ngập

Dự án sửa chữa đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh) đã khởi công, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Người dân mong công trình hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn.

Sau mưa lớn kéo dài chiều tối 29/11, khoảng vài trăm mét đường Mã Lò (đoạn qua phường Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh) bị ngập. Nhiều người chạy xe bì bõm qua đoạn đường ngập, có xe máy bị chết máy phải dắt bộ

Miền Trung mưa lớn, ven biển đề phòng triều cường

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết trong ngày hôm nay, rãnh áp thấp xích đạo còn tồn tại và tác động đến thời tiết ở các tỉnh, thành Nam Bộ gây ra những cơn mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Tâm mưa nhiều trong ngày khả năng là các tỉnh miền Tây và phía bắc của miền Đông. TP. Hồ Chí Minh sẽ giảm mưa so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, hôm nay, nhiều địa phương miền Trung tiếp tục có mưa lớn, cục bộ lượng mưa vượt 200 mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai. Trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh, sóng biển cao tới 5m. Các địa phương ven biển từ Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng triều cường gây sạt lở.

Sáng sớm nay, khu vực TP. Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa có nơi trên 100 mm

Đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gỡ điểm nghẽn tiến độ

Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16,39 km, tổng mức đầu tư gần 14 ngàn tỷ đồng, chia làm 3 dự án thành phần.

Tuy nhiên, nhiều gói thầu phải điều chỉnh tiến độ do khó khăn về vật liệu, hạ tầng kỹ thuật và vướng giải phóng mặt bằng. Hiện, chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn để bảo đảm tiến độ toàn tuyến.

Đoạn từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn, 2 gói thầu 34 và 35, với tổng chiều dài hơn 7 km hiện đạt từ 60- 80% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, ở một số vị trí vẫn chưa thể thi công, dẫn đến dự án bị chậm tiến độ

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Trưa - Ngày 29/11/2026.