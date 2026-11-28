Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông đe dọa giáo viên tại trường mầm non

Mang dao đến trường de dọa giáo viên vì bị nhắc đóng học phí cho con. Với hành vi này, Lưu Thanh Trung (sinh năm 1986), ngụ thành phố Cần thơ, đã bị bắt tạm giam. Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh Lưu Thanh Trung (sinh năm 1986, ngụ TP. Cần Thơ) xông vào sân trường mầm non chỉ tay đe dọa giáo viên khi bị nhắc nhở đóng học phí cho con

Đà Nẵng: bắt giữ người phụ nữ dùng A.I. giả danh kiểm sát viên lừa 125 triệu đồng

Sử dụng trí tuệ nhân tạo A.I. dựng kịch bản giả danh kiểm sát viên, thao túng tâm lý, và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân. Một phụ nữ ở TP. Đà Nẵng vừa bị công an bắt giữ để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ tháng 9/2026, Phạm Thị Kim Ngân lập 2 tài khoản Zalo tên "Vạn Phúc" và "Felix", tự xưng là kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng, thông báo nạn nhân bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rồi liên tục đe dọa, yêu cầu đưa tiền để "giải quyết".

Cơ quan Công an TP. Đà Nẵng lấy lời khai đối tượng Phạm Thị Kim Ngân để điều tra hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) dựng kịch bản giả danh kiểm sát viên qua Zalo, thao túng tâm lý và lừa đảo chiếm đoạt 125 triệu đồng

Thực nghiệm vụ sát hại người bán vé số, giấu thi thể ở khu vực biên giới

Sau nhiều lần đòi tiền cho mượn không được, nghi phạm chở nạn nhân đến chỗ vắng ở khu vực biên giới rồi sát hại. Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án xảy ra hồi tháng 7. Trước sự chứng kiến của Kiểm sát viên và Luật sư, Huỳnh Nhật Hào (sinh năm 2002, cư trú tại Campuchia) đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Dưới sự giám sát của Kiểm sát viên, Luật sư và lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang, bị can Huỳnh Nhật Hào (sinh năm 2002) diễn lại hành vi sát hại người bán vé số tại khu vực vắng vẻ vùng biên giới

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