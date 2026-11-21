Nha Trang: Nước đen ngòm đổ ra vịnh Nha Phu

Dòng nước đen chảy qua khu vực suối Cạn, mương nước Lương Hòa và cầu Giăng Dây trên quốc lộ 1, len lỏi qua các khu dân cư trước khi đổ ra biển. Đáng chú ý, khu vực biển tiếp nhận dòng nước này có cảng cá Vĩnh Lương, nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân, đồng thời nằm gần đầm Nha Phu - khu vực nuôi trồng thủy sản quan trọng của Nha Trang.

Dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối chảy qua khu dân cư thôn Lương Hòa rồi đổ thẳng ra vịnh Nha Phu ở tỉnh Khánh Hòa

Cần Thơ cơ bản khống chế hỏa hoạn ở Công ty giấy Lee&Man

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy sử dụng xe cuốc để móc, tách từng khối giấy nguyên liệu bị cháy, sau đó phun nước dập tắt. Do giấy phế liệu, giấy carton được ép thành từng khối lớn, mỗi khối nặng tới hàng tấn, vẫn còn cháy âm ỉ từ bên trong nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Việc dập tắt hoàn toàn dự kiến có thể kéo dài thêm hai ngày.

Vẫn còn nhiều điểm cháy âm ỉ, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý

Đà Nẵng: Kịp thời cứu cô gái nhảy cầu Thuận Phước giữa đêm

Phát hiện cô gái chới với giữa dòng nước sông Hàn trong đêm tối, những người trên tàu cá lập tức tiếp cận, và phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ. Vụ việc xảy ra vào đêm qua tại thành phố Đà Nẵng.

Nhận thấy có người gặp nạn, những người trên tàu lập tức hô hoán, nhanh chóng áp sát và cùng nhau kéo nạn nhân lên tàu

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 21/11/2026.