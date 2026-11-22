Luật mới mở rộng nguồn tạng hiến từ người đã qua đời

Người bệnh đang chờ ghép tạng tại Việt Nam có thêm hy vọng khi "Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, sửa đổi" vừa được Quốc hội thông qua.

Việc này bổ sung hình thức hiến tạng sau khi chết do ngừng tuần hoàn, không thể phục hồi. Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2028.

Theo Bộ Y tế, quy định mới được kỳ vọng mở rộng nguồn tạng hiến, giảm sự phụ thuộc vào người hiến khi còn sống, qua đó tăng cơ hội ghép tạng cho người bệnh

Nhà ở xã hội không được bán lại tự do từ 1/7/2027

Từ ngày 1/7/2027, người mua nhà ở xã hội sẽ không còn được tự do chuyển nhượng cho bất kỳ ai sau 5 năm sở hữu. Đây là điểm mới đáng chú ý trong Luật Nhà ở sửa đổi, nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội, qua đó bảo đảm nguồn nhà ở xã hội đến đúng những người thực sự có nhu cầu.

Luật cũng xác định 8 nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, và bổ sung thứ tự ưu tiên cho một số nhóm như, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ hai con đẻ trở lên và người độc thân đang nuôi con nhỏ.

Tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức để rà soát biên chế

Tạm dừng tuyển dụng mới và điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Đó là nội dung công văn mà Bộ Nội vụ đã gửi đến các bộ ngành, địa phương.

Riêng việc tuyển dụng người có tài năng theo Nghị định 179 năm 2024 vẫn được tiếp tục nếu phù hợp với phương án biên chế giai đoạn tới

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 22/11/2026.