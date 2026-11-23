TP. Hồ Chí Minh: chênh lệch nhiệt độ trong ngày lên tới 13 độ C

Những ngày gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng sáng sớm mát mẻ, trưa nắng nóng, nhiệt độ trong ngày chênh lệch khoảng 13 độ C. Chuyên gia dự báo, hiện tượng El Niño có thể kéo dài đến hết quý 1 năm sau, cộng hưởng với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và biến đổi khí hậu, có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

TP. Hồ Chí Minh mờ sương vào buổi sớm vào những ngày chênh lệch nhiệt độ lớn

Độc đáo “Thư viện người”: nơi lịch sử được kể giữa lòng TP. Hồ Chí Minh

Không kệ sách, không trang giấy in, chỉ có những ký ức sống động được kể trực tiếp từ chính người trong cuộc. Mô hình "Thư viện Người" vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề gìn giữ di sản văn hóa Khmer Nam Bộ đã mang đến một không gian trải nghiệm đa giác quan, ứng dụng công nghệ 3D và xóa nhòa mọi rào cản cho công chúng

Chương trình “Thư viện Người” số 2 với chủ đề hành trình gìn giữ di sản văn hóa Khmer Nam Bộ tại TP. Hồ Chí Minh ngày 21/11/2026

Tập thơ của Hoàng đế Thiệu Trị được đưa lên tư liệu số

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hôm qua, tại điện Long An, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã tổ chức giới thiệu tư liệu số/ tập thơ đặc biệt của Hoàng đế Thiệu Trị.

Giới thiệu tư liệu số về tập thơ đặc biệt của Hoàng đế Thiệu Trị tại điện Long An, Cố đô Huế ngày 22/11/2026

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 23/11/2026.