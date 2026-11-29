Phà Bình Quới qua sông Sài Gòn dừng hoạt động

Sau gần một năm hoạt động trở lại, phà Bình Quới kết nối khu vực phường Bình Quới và phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh sẽ lại tạm ngưng từ ngày 29/11.

Với nhiều người dân, chuyến phà vài phút qua sông không chỉ giúp rút ngắn quãng đường đi lại, mà còn gắn với những hành trình quen thuộc mỗi ngày.

Nguyên nhân của việc dừng hoạt động là do hết thời hạn gia hạn hoạt động bến khách ngang sông, và đơn vị vận hành chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến thuê đất, thuê mặt nước

Không để người dân đi qua tuyến đường ngập úng, chia cắt do mưa lũ

Dự báo từ tối 28/11 đến sáng 30/11 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 450mm. Lũ trên nhiều dòng sông có khả năng vượt báo động 3.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời chủ động sơ tán các hộ dân tại những khu vực xung yếu.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt cao đến nơi an toàn

Quảng Trị: Phát hiện bom lộ thiên tại điểm sạt lở Quốc lộ 15D

Sáng 28/11, trong lúc san gạt đất đá tại một điểm sạt lở trên quốc lộ 15D thuộc tỉnh Quảng Trị, các công nhân đã phát hiện một quả bom nằm lộ thiên, và buộc phải dừng thi công để đảm bảo an toàn.

Theo Ban chỉ huy quân sự xã La Lay, vật thể bằng kim loại, hình trụ thuôn dài, đã gỉ sét, đường kính ước tính 20cm, dài 1,5m. Hiện chưa xác định được chủng loại và tình trạng ngòi nổ, nhưng có thể là bom MK82

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 29/11/2026.