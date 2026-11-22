Đây là điểm mới đáng chú ý trong Luật Nhà ở sửa đổi, nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội, qua đó bảo đảm nguồn nhà ở xã hội đến đúng những người thực sự có nhu cầu.

Từ ngày 1/7/2027, người mua nhà ở xã hội sẽ không còn được tự do chuyển nhượng cho bất kỳ ai sau 5 năm sở hữu

Theo quy định mới, sau khi thanh toán đủ tiền mua nhà và đủ 5 năm, người sở hữu chỉ được bán lại nhà ở xã hội cho người thuộc diện được hưởng chính sách này, đồng thời phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Giá bán do hai bên thỏa thuận.

Trường hợp muốn chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm, người mua chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc người thuộc diện được mua nhà ở xã hội. Giá bán không được vượt quá giá ghi trong hợp đồng mua bán ban đầu.

Luật cũng xác định 8 nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, và bổ sung thứ tự ưu tiên cho một số nhóm như, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ hai con đẻ trở lên và người độc thân đang nuôi con nhỏ.