TP. Hồ Chí Minh rực rỡ pháo hoa chào mừng "Ngày Văn hóa Việt Nam" 24/11

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên cả nước với hàng trăm hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản.

Tại TP. Hồ Chí Minh, tối 24/11, chương trình nghệ thuật “Tự hào bản sắc Việt” cùng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ thu hút hàng ngàn người dân và du khách, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội trong chương trình nghệ thuật “Tự hào bản sắc Việt” tối 24/11 tại TP. Hồ Chí Minh

Bảo tàng chứng tích chiến tranh lần đầu mở cửa đón khách ban đêm

Lần đầu tiên mở cửa phục vụ khách tham quan vào ban đêm, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TP. Hồ Chí Minh mang đến trải nghiệm khám phá lịch sử theo hình thức mới, kết hợp nghệ thuật thực cảnh, công nghệ trình chiếu 3D mapping và trí tuệ nhân tạo (A.I.).

Khách tham quan trải nghiệm chương trình nghệ thuật thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping và trí tuệ nhân tạo tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Công nhân nữ mất việc ở tp. hồ chí minh được ở trọ miễn phí 3 tháng

Mất việc khiến nhiều công nhân phải đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt, đặc biệt là tiền thuê nhà trọ. Nhằm chia sẻ khó khăn này, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Từ thiện Cô Sáu triển khai mô hình “Nhà trọ tình thương”, hỗ trợ chỗ ở miễn phí tối đa 3 tháng cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Khu nhà trọ miễn phí dành cho nữ công nhân mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 25/11/2026.