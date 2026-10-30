Người yêu Mr Pips khai không biết nguồn gốc tài sản là bất hợp pháp

Ngày 29/10, phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử

Ngày 29/10, tại phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (người yêu của Phó Đức Nam, tức Mr Pips) đã có lời khai liên quan số tiền gần 45 tỷ đồng và 1,7 triệu đô la Mỹ được cất giữ tại nhà.

Khởi động Lễ hội hoa dã quỳ và Festival Cồng chiêng Gia Lai

Bước vào cuối mùa mưa, hoa dã quỳ lại nở rộ khắp Tây Nguyên. Sắc vàng phủ khắp triền đồi, len lỏi qua những cung đường, tạo nên nét đặc trưng mùa thu cao nguyên. Ghi nhận tại khu vực núi lửa Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai.

Hoa dã quỳ thường bắt đầu nở từ cuối tháng 10 và rực rỡ nhất từ đầu đến giữa tháng 11

Đắk Lắk: Tài xế làm đổ dầu nhớt ra đường, nhiều người đi xe máy té ngã

Ngày 29/10, Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết đang vào cuộc xác minh thông tin phản ánh một xe tải để dầu nhớt chảy xuống đường trên địa bàn tỉnh, khiến nhiều người té ngã.

Trích xuất hệ thống camera giám sát trên quốc lộ 25, cơ quan chức năng xác định xe tải biển số 78C-028.xx do ông H.T.H.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 30/10/2026.



