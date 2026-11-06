Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 3 luật về thuế | Thời sự HTV ngày 6/11/2026

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 3 luật về thuế

Sáng ngày 6/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Quốc hội thảo luận sửa đổi các luật về thuế sáng ngày 6/11

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X: suy cử nhân sự lãnh đạo Giáo hội cho nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung vào công tác nhân sự lãnh đạo Giáo hội nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Phước Thành

Đảng ủy xã Phước Thành cũng đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7/11. Đến dự có đồng chí Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh.

Ông Dương Anh Đức tại lễ trao tặng 35 năm tuổi Đảng tại xã Phước Thành

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 6/11/2026.