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Lâm Đồng: Xe tải va chạm xe máy, kéo lê gần 80m khiến một người tử vong

Xã hội
MC ZI

(HTV) - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, vào chiều 14/10. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ sau khi phương tiện bị xe tải kéo lê khoảng 80m.

Xe máy bị kéo lê khoảng 80m sau va chạm

Khoảng 13 giờ ngày 14/10, xe tải biển số 29H-763.00 lưu thông theo hướng Bắc – Nam trên Quốc lộ 1A. Khi đến Km1683+220, đoạn qua thôn Long Phú, xã Hồng Sơn, xe tải va chạm với xe máy biển số 86B1-033.79 do một người đàn ông điều khiển.

Sau va chạm, xe máy bị kéo lê khoảng 80m. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Lâm Đồng: Xe tải va chạm xe máy, kéo lê gần 80m khiến một người tử vong - Ảnh 1.

Xe máy nằm phía trước bánh phải, ở phần đầu xe tải. Mặt đường nhựa có một vết cày kéo dài phía sau xe tải. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ

Tại hiện trường, xe máy nằm phía trước bánh phải, ở phần đầu xe tải; mặt đường nhựa có vết cày kéo dài phía sau xe tải.

Công an xã Hồng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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