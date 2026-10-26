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Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm | Thời sự HTV ngày 26/10/2026

Thời sự
ĐỨC PHONG

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 26/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm

Sáng nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội, có tổng số hơn 900 người bị hại với số tiền bị chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

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Các bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm

Các trường học tại TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng chiến dịch không một mình

Hưởng ứng Chiến dịch truyền thông "Không Một Mình" do Bộ Công an phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo khởi xướng, các trường học đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, biến những thông điệp cảnh báo thành hành động tự vệ tự nhiên và hiệu quả đối với học sinh. Ghi nhận tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm | Thời sự HTV ngày 26/10/2026 - Ảnh 2.

Các trường học tại TP. Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng Chiến dịch truyền thông "Không Một Mình", giáo dục học sinh kỹ năng phòng chống bạo lực học đường

Hiệu quả nguồn vốn từ quỹ bảo vệ môi trường

TP. Hồ Chí Minh có quỹ Bảo vệ môi trường với quy mô vốn điều lệ thuộc Top đầu cả nước. Từ khi đi vào hoạt động, quỹ đã khẳng định vai trò là một kênh vốn ưu đãi, giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố mạnh dạn đầu tư các dự án, công trình xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường với công nghệ hiện đại.

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm | Thời sự HTV ngày 26/10/2026 - Ảnh 3.

Nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp đầu tư công nghệ xử lý chất thải hiện đại

 Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 26/10/2026.

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