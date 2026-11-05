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Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận

TP. Hồ Chí Minh triển khai chính sách hỗ trợ 100% phần đồng chi trả bảo hiểm y tế cho người bệnh thuộc diện được hưởng, góp phần giảm gánh nặng chi phí chạy thận. Hiện TP. Hồ Chí Minh có gần 9.900 người đang điều trị tại 63 cơ sở, trong đó gần 700 người dự kiến được thụ hưởng chính sách mới.


Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026 - Ảnh 1.
Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân suy thận

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động dịp cuối năm

Trong tháng 11, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm, đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, giúp người lao động tiếp cận doanh nghiệp, tìm kiếm công việc phù hợp, ổn định thu nhập và yên tâm đón Tết.

Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026 - Ảnh 3.
Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026 - Ảnh 4.

Người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm

TP. Hồ Chí Minh phát triển dịch vụ nha khoa chất lượng cao, thu hút kiều bào

Những tháng cuối năm, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của kiều bào khi trở về nước thăm thân, đón Tết có xu hướng gia tăng. Trong đó, các dịch vụ nha khoa chuyên sâu như trồng răng Implant, phục hình răng sứ ngày càng được quan tâm, nhờ lợi thế về chi phí và khả năng tiếp cận kỹ thuật hiện đại tại Việt Nam.

Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026 - Ảnh 5.
Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026 - Ảnh 6.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong thăm khám và điều trị nha khoa

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 5/11/2026.


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