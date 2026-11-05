Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026

Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận

Nhân viên y tế chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân suy thận

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động dịp cuối năm

Trong tháng 11, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm, đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, giúp người lao động tiếp cận doanh nghiệp, tìm kiếm công việc phù hợp, ổn định thu nhập và yên tâm đón Tết.

Người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm

TP. Hồ Chí Minh phát triển dịch vụ nha khoa chất lượng cao, thu hút kiều bào

Những tháng cuối năm, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của kiều bào khi trở về nước thăm thân, đón Tết có xu hướng gia tăng. Trong đó, các dịch vụ nha khoa chuyên sâu như trồng răng Implant, phục hình răng sứ ngày càng được quan tâm, nhờ lợi thế về chi phí và khả năng tiếp cận kỹ thuật hiện đại tại Việt Nam.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong thăm khám và điều trị nha khoa

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