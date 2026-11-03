Hội nghị Thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 | Thời sự HTV ngày 3/11/2026

Hội nghị Thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026

500 doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 (AR) có tổng doanh thu khoảng 1.880 tỷ USD, tăng 3,4% so với kỳ trước. Trong đó, 72 doanh nghiệp Việt Nam đạt tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5%. Dù chiếm chưa đến 10% tổng doanh thu, doanh nghiệp Việt Nam đóng góp khoảng một phần tư phần doanh thu tăng thêm của toàn bảng xếp hạng.

Hội nghị Thượng đỉnh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 của Fortune đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh: đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối dịp cuối năm

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, lượng hàng về các chợ đầu mối cũng tăng đáng kể, kéo theo nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu nguồn gốc và chất lượng hàng hóa không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, siết quản lý ngay từ khâu đầu mối là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm nguồn cung an toàn dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán sắp tới.

Tại Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, mỗi đêm có khoảng 2.400 tấn rau, củ, quả được tập kết

Dòng tiền đầu tư trước biến động lãi suất cuối năm

Thời điểm cuối năm, nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng cao, thị trường lãi suất được dự báo sẽ chịu không ít tác động. Trong bối cảnh, mặt bằng lãi suất những tháng qua vẫn đang chịu áp lực từ bài toán cân đối huy động và cho vay của các ngân hàng, diễn biến thị trường này cuối năm càng khiến các nhà đầu tư quan tâm, đắn đo trước các quyết định của mình.

Sau cuộc đua tăng mạnh lãi suất huy động lên 8-9% vào giữa tháng 10, thời điểm đầu tháng 11

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 3/11/2026.