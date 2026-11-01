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TP. Hồ Chí Minh lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư | Thời sự HTV ngày 1/11/2026

Thời sự
TRUNG TÂM TIN TỨC

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 đang lan tỏa tại nhiều khu dân cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Năm nay, ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, mang chủ đề "Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình". Từ những gian hàng văn hóa, hoạt động giao lưu cộng đồng đến các chương trình chăm lo an sinh xã hội, mỗi địa phương có cách làm riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.

TP. Hồ Chí Minh lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư | Thời sự HTV ngày 1/11/2026- Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư | Thời sự HTV ngày 1/11/2026- Ảnh 2.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP. Hồ Chí Minh lan tỏa bản sắc văn hóa, gắn kết cộng đồng và chăm lo an sinh xã hội

TP. Hồ Chí Minh mở kênh huy động vốn cho các dự án trọng điểm thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế

Các chuyên gia ước tính, từ nay đến năm 2030, để tăng trưởng 2 con số, (AR) Việt Nam cần huy động gần 1.500 tỷ USD, tức khoảng 300 tỷ USD mỗi năm.

TP. Hồ Chí Minh lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư | Thời sự HTV ngày 1/11/2026- Ảnh 3.

Việt Nam cần gần 1.500 tỷ USD, riêng TP. Hồ Chí Minh cần huy động 1,7 triệu tỷ đồng mỗi năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Riêng TP. Hồ Chí Minh mỗi năm sẽ phải huy động 1,7 triệu tỷ đồng, chiếm 22% nhu cầu vốn cả nước. Ngân sách Thành phố ước tính chỉ có thể đáp ứng khoảng 20-22% nhu cầu, còn lại phải huy động từ khu vực tư nhân trong nước và quốc tế.

Đã có 9/11 nhà ga Metro số 2: Bến Thành - Tham Lương đang thi công tường vây và tường dẫn

Trong tổng số 11 nhà ga của Tuyến metro số 2: Bến Thành -Tham Lương, đến nay, đã có 9 nhà gia đang trong quá trình thi công tường dẫn và tường vây. Mới đây nhất: ga ST02 -Tao Đàn đã chính thức bước vào thi công tường dẫn. Đây là một trong những nhà ga ngầm trọng điểm của tuyến.

TP. Hồ Chí Minh lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư | Thời sự HTV ngày 1/11/2026- Ảnh 4.
TP. Hồ Chí Minh lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư | Thời sự HTV ngày 1/11/2026- Ảnh 5.

Metro số 2: Bến Thành - Tham Lương có 9/11 nhà ga đang thi công tường vây, tường dẫn, mới nhất là ga Tao Đàn

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 1/11/2026.

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