Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Khai mạc chuỗi Triển lãm quốc tế hàng đầu về Ngành nước, Năng lượng, HVACR, Công nghiệp hỗ trợ và Trung tâm dữ liệu 2026

Chuỗi Triển lãm quốc tế hàng đầu về Ngành nước, Năng lượng, HVACR, Công nghiệp hỗ trợ và Trung tâm dữ liệu năm 2026 đã chính thức khai mạc sáng nay tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Khai mạc Chuỗi Triển lãm quốc tế 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn

Từ đối thoại đến đồng thuận: Gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án đến nay đã phản ánh hiệu quả phương thức tăng cường đối thoại thực chất với nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần trong công tác dân vận mà Thành phố đang triển khai: đưa công tác dân vận vào những việc khó, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Tiến độ giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả tích cực nhờ chú trọng công tác đối thoại thực chất với nhân dân

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 4/11/2026.