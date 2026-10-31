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Đa dạng giải pháp, mở rộng dư địa thu ngân sách | Thời sự HTV ngày 31/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường giải pháp trọng tâm - thúc đẩy nguồn thu ngân sách

Đến hết quý 3 vừa qua, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt trên 538 ngàn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ - trong đó, thu từ khu vực kinh tế khoảng 305.000 tỷ đồng, đạt 95% dự toán. Những đóng góp từ các khu vực kinh tế là rất lớn và sự tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp đều đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển chung này.

Đa dạng giải pháp, mở rộng dư địa thu ngân sách | Thời sự HTV ngày 31/10/2026 - Ảnh 1.
Đa dạng giải pháp, mở rộng dư địa thu ngân sách | Thời sự HTV ngày 31/10/2026 - Ảnh 2.
Đa dạng giải pháp, mở rộng dư địa thu ngân sách | Thời sự HTV ngày 31/10/2026 - Ảnh 3.
Đa dạng giải pháp, mở rộng dư địa thu ngân sách | Thời sự HTV ngày 31/10/2026 - Ảnh 4.

Hoạt động kinh doanh sôi nổi của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã đóng góp tích cực vào kết quả thu ngân sách đạt trên 538 ngàn tỷ đồng của TP. Hồ Chí Minh trong 3 quý đầu năm

Bệnh viện Nhân Ái kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển

Bệnh viện Nhân Ái vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển. Không chỉ dấu mốc thời gian, đây là hành trình kiên bỉ vượt khó, không ngừng vun đắp và khẳng định những giá trị cốt lõi vì người bệnh.

Trong một phòng bệnh sạch sẽ, sáng sủa, hai bác sĩ mặc áo blouse trắng đang tiến hành thăm khám cho các bệnh nhân nam nằm trên giường bệnh - Ảnh 5.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân Ái ân cần thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, tiếp nối hành trình 20 năm nỗ lực cống hiến

Hơn 2.500 người thực tập chữa cháy, cứu nạn tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Bộ công an phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, đóng chân tại xã Long Sơn. Buổi diễn tập huy động hơn 2.500 người cùng 147 phương tiện các loại.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy - Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an tham dự buổi diễn tập.

Đa dạng giải pháp, mở rộng dư địa thu ngân sách | Thời sự HTV ngày 31/10/2026 - Ảnh 6.
Đa dạng giải pháp, mở rộng dư địa thu ngân sách | Thời sự HTV ngày 31/10/2026 - Ảnh 7.

Lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp cùng phương tiện hiện đại tham gia xử lý tình huống giả định tại buổi diễn tập quy mô lớn ở Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 31/10/2026.

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