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TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi | 60 Giây Sáng ngày 9/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi

Gần 196.000 người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi tại thành phố Hồ Chí minh có thể được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế! Đây là chính sách an sinh mới, hướng đến nhóm người đã bước vào tuổi cao nhưng chưa có lương hưu hoặc chưa thuộc diện được hỗ trợ bảo hiểm y tế.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi | 60 Giây Sáng ngày 9/11/2026 - Ảnh 1.

Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế hướng đến chăm sóc tốt hơn cho người cao tuổi

TP. Hồ Chí Minh sắp đón đỉnh triều cường vượt báo động III

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo từ ngày 9/11, không khí lạnh tăng cường mạnh, gió Đông Bắc có cường độ mạnh làm các nhiễu động suy yếu nên mưa giảm hẳn, chủ yếu mưa dông cục bộ. Tuy nhiên, mực nước trên các sông và kênh rạch đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi | 60 Giây Sáng ngày 9/11/2026 - Ảnh 2.

Mực nước trên các sông, kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh đang lên theo kỳ triều cường

Vụ Mr Pips: Các bị cáo thừa nhận hành vi, xin giảm nhẹ hình phạt

Chiều 8/11, phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" kết thúc phần tranh tụng. Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại phiên tòa.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi | 60 Giây Sáng ngày 9/11/2026 - Ảnh 3.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 9/11/2026.

Danh sách tập

Học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng | 60 Giây Sáng ngày 8/11/2026

Học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng | 60 Giây Sáng ngày 8/11/2026

Thời sự 10:39 08/11/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 8/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Xử phạt người đăng tin sai sự thật vụ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 | 60 Giây Sáng ngày 7/11/2026

Xử phạt người đăng tin sai sự thật vụ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 | 60 Giây Sáng ngày 7/11/2026

Thời sự 12:01 07/11/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 7/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh: Nữ sinh lớp 7 sau 5 năm chinh phục hơn 30 huy chương vàng và Huân chương Lao động hạng Nhất

TP. Hồ Chí Minh: Nữ sinh lớp 7 sau 5 năm chinh phục hơn 30 huy chương vàng và Huân chương Lao động hạng Nhất

Xã hội 11:36 06/11/2026

(HTV) - Ở tuổi 12, em Tạ Ngọc Cát Tường (học sinh lớp 7, Trường THCS Minh Đức, TP. Hồ Chí Minh) không chỉ sở hữu bộ sưu tập ấn tượng với hơn 30 huy chương Vàng Aerobic trong và ngoài nước, mà còn vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Khơi thông dòng chảy sông Thị Tính | 60 Giây Sáng ngày 6/11/2026

Khơi thông dòng chảy sông Thị Tính | 60 Giây Sáng ngày 6/11/2026

Thời sự 08:17 06/11/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Tây Ninh: Xe tập lái va chạm xe máy trên đường

Tây Ninh: Xe tập lái va chạm xe máy trên đường

Xã hội 12:46 05/11/2026

Một vụ va chạm giữa xe ô tô tải tập lái và xe máy xảy ra trên đường vành đai Tân An, tỉnh Tây Ninh vào chiều 4/11, khiến một người đàn ông bị thương. Vụ tai nạn cũng gây cản trở giao thông qua khu vực.

Tây Ninh: xe tập lái va chạm xe máy trên đường | 60 Giây Sáng ngày 5/11/2026

Tây Ninh: xe tập lái va chạm xe máy trên đường | 60 Giây Sáng ngày 5/11/2026

Thời sự 10:00 05/11/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Bắt phạm nhân thứ 3 trong vụ 4 người bỏ trốn khỏi trại giam A2 | 60 Giây Sáng ngày 4/11/2026

Bắt phạm nhân thứ 3 trong vụ 4 người bỏ trốn khỏi trại giam A2 | 60 Giây Sáng ngày 4/11/2026

Thời sự 10:27 04/11/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Khởi tố 23 bị can vụ án ma túy tại chung cư The Sóng

Khởi tố 23 bị can vụ án ma túy tại chung cư The Sóng

Thời sự 06:32 02/11/2026

(HTV) - Chiều 1/11, Công an TP. Hồ Chí Minh chính thức thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can liên quan đến đường dây tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy tại chung cư The Sóng.

Khởi tố 23 đối tượng trong vụ ma túy tại chung cư The Sóng | 60 Giây Sáng ngày 2/11/2026

Khởi tố 23 đối tượng trong vụ ma túy tại chung cư The Sóng | 60 Giây Sáng ngày 2/11/2026

Thời sự 06:30 02/11/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 2/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh diễn tập hiệp đồng ứng phó sự cố | 60 Giây Sáng ngày 1/11/2026

TP. Hồ Chí Minh diễn tập hiệp đồng ứng phó sự cố | 60 Giây Sáng ngày 1/11/2026

Thời sự 11:24 01/11/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

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