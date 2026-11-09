TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi | 60 Giây Sáng ngày 9/11/2026

TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi

Gần 196.000 người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi tại thành phố Hồ Chí minh có thể được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế! Đây là chính sách an sinh mới, hướng đến nhóm người đã bước vào tuổi cao nhưng chưa có lương hưu hoặc chưa thuộc diện được hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế hướng đến chăm sóc tốt hơn cho người cao tuổi

TP. Hồ Chí Minh sắp đón đỉnh triều cường vượt báo động III

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo từ ngày 9/11, không khí lạnh tăng cường mạnh, gió Đông Bắc có cường độ mạnh làm các nhiễu động suy yếu nên mưa giảm hẳn, chủ yếu mưa dông cục bộ. Tuy nhiên, mực nước trên các sông và kênh rạch đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch.

Mực nước trên các sông, kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh đang lên theo kỳ triều cường

Vụ Mr Pips: Các bị cáo thừa nhận hành vi, xin giảm nhẹ hình phạt

Chiều 8/11, phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" kết thúc phần tranh tụng. Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại phiên tòa.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 9/11/2026.