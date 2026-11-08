Học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng | 60 Giây Sáng ngày 8/11/2026

Học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2027, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện quy định sẽ được vay vốn tối đa 8 triệu đồng mỗi tháng để trang trải học phí và chi phí học tập, sinh hoạt.

Chính sách góp phần hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, giảm áp lực tài chính cho gia đình

TP. Hồ Chí Minh: Cháy công ty gỗ kèm nhiều tiếng nổ

Chiều tối qua, một vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty sản xuất đồ dùng bằng gỗ ở phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh, kèm theo nhiều tiếng nổ khiến người dân khu vực hoảng sợ. Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời có mặt dập tắt đám cháy, không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được điều tra, làm rõ

TP. Hồ Chí Minh dự báo mưa lớn, triều cường đạt đỉnh từ ngày 9 đến 11/11

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay 8/11, do ảnh hưởng của hội tụ gió đông ẩm, TP. Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ có mưa lớn nhiều nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường, dự báo đỉnh triều xuất hiện từ ngày 9 đến 11/11

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 8/11/2026.