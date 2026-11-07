Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức | Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026

PowerllDD ra mắt mô hình Moto Café đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh

Thương hiệu xe điện POWERLLDD thuộc Tập đoàn Công nghệ AIMA (ai-ma) phối hợp cùng đại lý Quang Phương vừa khai trương POWERLLDD MOTO CAFÉ đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là mô hình kết hợp giữa không gian cà phê với khu vực trưng bày, tham quan và trải nghiệm các dòng xe máy điện, xe đạp điện.

Khách hàng trải nghiệm trực tiếp các dòng xe đạp điện tại không gian trưng bày kết hợp cà phê của mô hình POWERLLDD MOTO CAFÉ vừa ra mắt

Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức

Một bệnh nhân nam 51 tuổi, mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Sinh cứu sống sau khi rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân có tiền sử lọc máu chu kỳ nhiều năm. Khi nhập viện, người bệnh đã mất ý thức, không bắt được mạch và không đo được huyết áp.

Bệnh nhân 51 tuổi đang được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Sinh theo dõi sát sao sức khỏe sau khi được cấp cứu thành công từ tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp

TP. Hồ Chí Minh phát triển đô thị biển gắn với bảo tồn thiên nhiên

Tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ 13 Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo khai mạc với chủ đề "Cân bằng phát triển đô thị với phát triển bền vững môi trường tại các Khu dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo".

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13 Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026.