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Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức | Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 7/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

PowerllDD ra mắt mô hình Moto Café đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh

Thương hiệu xe điện POWERLLDD thuộc Tập đoàn Công nghệ AIMA (ai-ma) phối hợp cùng đại lý Quang Phương vừa khai trương POWERLLDD MOTO CAFÉ đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là mô hình kết hợp giữa không gian cà phê với khu vực trưng bày, tham quan và trải nghiệm các dòng xe máy điện, xe đạp điện.

Khách hàng trải nghiệm xe đạp điện tại PowerllDD Moto Cafe TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Khách hàng trải nghiệm trực tiếp các dòng xe đạp điện tại không gian trưng bày kết hợp cà phê của mô hình POWERLLDD MOTO CAFÉ vừa ra mắt

Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức

Một bệnh nhân nam 51 tuổi, mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Sinh cứu sống sau khi rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân có tiền sử lọc máu chu kỳ nhiều năm. Khi nhập viện, người bệnh đã mất ý thức, không bắt được mạch và không đo được huyết áp.

Bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa An Sinh - Ảnh 2.

Bệnh nhân 51 tuổi đang được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Sinh theo dõi sát sao sức khỏe sau khi được cấp cứu thành công từ tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp

TP. Hồ Chí Minh phát triển đô thị biển gắn với bảo tồn thiên nhiên

Tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ 13 Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo khai mạc với chủ đề "Cân bằng phát triển đô thị với phát triển bền vững môi trường tại các Khu dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo".

Toàn cảnh Hội nghị Mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13 Mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

 Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026.

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Thời sự trưa HTV - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026

Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026

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Thời sự trưa HTV - Ngày 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Thời sự 16:44 04/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026

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Thời sự trưa HTV - Ngày 3/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm | Thời sự trưa HTV ngày 1/11/2026

Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm | Thời sự trưa HTV ngày 1/11/2026

Thời sự 15:14 01/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Chung tay phòng chống sốt xuất huyết | Thời sự trưa HTV ngày 30/10/2026

Chung tay phòng chống sốt xuất huyết | Thời sự trưa HTV ngày 30/10/2026

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TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I. | Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026

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TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026

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Thời sự trưa HTV - Ngày 26/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Logistics 5.0: Chuyển đổi kép trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 25/10/2026

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Thời sự trưa HTV - Ngày 25/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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Thời sự trưa HTV - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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