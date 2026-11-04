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Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử

Một trường hợp suy nút xoang nguy hiểm, nhịp tim giảm chỉ còn 20 lần/phút, đe dọa ngừng tim vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa can thiệp thành công bằng kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026 - Ảnh 1.
Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026 - Ảnh 2.

Các y bác sĩ tiến hành thủ thuật cấy ghép máy tạo nhịp tim cho bệnh nhân

Câu lạc bộ doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 2 năm thành lập

Câu lạc bộ Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân Huế lần thứ 3 năm 2026, kết hợp kỷ niệm 2 năm thành lập Câu lạc bộ, với chủ đề "Kết nối giao thương - Lan tỏa thương hiệu".

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026 - Ảnh 3.
Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026 - Ảnh 4.

Quang cảnh chương trình kỷ niệm 2 năm thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh

Lan tỏa giá trị nghệ thuật tuồng trong đời sống đương đại

Với mong muốn đánh thức những giá trị văn hóa tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, triển lãm "Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay" đã mở ra nhiều hoạt động khám phá, trải nghiệm, đưa nghệ thuật Tuồng đến gần hơn với công chúng.

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026 - Ảnh 5.

Các mô hình nhân vật Tuồng truyền thống được tái hiện sinh động thông qua nghệ thuật sắp đặt

 Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026.

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Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026

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Thời sự trưa HTV - Ngày 3/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm | Thời sự trưa HTV ngày 1/11/2026

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Thời sự 15:14 01/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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Thời sự trưa HTV - Ngày /10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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Thời sự trưa HTV - Ngày 28/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026

Thời sự 17:54 26/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 26/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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Thời sự 15:56 25/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 25/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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Thời sự trưa HTV - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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Thời sự trưa HTV - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

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Thời sự trưa HTV - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Thời sự 16:33 20/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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