Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử

Một trường hợp suy nút xoang nguy hiểm, nhịp tim giảm chỉ còn 20 lần/phút, đe dọa ngừng tim vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa can thiệp thành công bằng kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.

Các y bác sĩ tiến hành thủ thuật cấy ghép máy tạo nhịp tim cho bệnh nhân

Câu lạc bộ doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 2 năm thành lập

Câu lạc bộ Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân Huế lần thứ 3 năm 2026, kết hợp kỷ niệm 2 năm thành lập Câu lạc bộ, với chủ đề "Kết nối giao thương - Lan tỏa thương hiệu".

Quang cảnh chương trình kỷ niệm 2 năm thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh

Lan tỏa giá trị nghệ thuật tuồng trong đời sống đương đại

Với mong muốn đánh thức những giá trị văn hóa tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, triển lãm "Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay" đã mở ra nhiều hoạt động khám phá, trải nghiệm, đưa nghệ thuật Tuồng đến gần hơn với công chúng.

Các mô hình nhân vật Tuồng truyền thống được tái hiện sinh động thông qua nghệ thuật sắp đặt

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