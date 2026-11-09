CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 | Thời sự trưa HTV ngày 9/11/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội làm việc tại Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 với đa số đại biểu tán thành.

Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 | Thời sự trưa HTV ngày 9/11/2026 - Ảnh 1.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027

Đảng ủy Các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận 13 tổ chức cơ sở Đảng

Đảng ủy các cơ sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế, chuyển giao từ Đảng ủy UBND thành phố. Đồng thời công bố quyết định sắp xếp loại hình tổ chức đảng và chỉ định cấp ủy các Chi-đảng bộ.

Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 | Thời sự trưa HTV ngày 9/11/2026 - Ảnh 2.

Đảng ủy Các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên

Hơn 3.000 vị trí tuyển dụng tại Ngày hội Thực tập và Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2026

Từ ngày 4 - 8/11/2026, tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Ngày hội "Thực tập và Việc làm TP. Hồ Chí Minh năm 2026" – UEH Career Fair đợt 2, quy tụ gần 40 doanh nghiệp, mang đến hơn 3.000 vị trí tuyển dụng. Kết hợp tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến, chuỗi hoạt động tạo cơ hội để sinh viên, người lao động tiếp cận nhà tuyển dụng, tìm kiếm vị trí phù hợp và chuẩn bị kỹ năng ứng tuyển.

Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 | Thời sự trưa HTV ngày 9/11/2026 - Ảnh 3.

Ngày hội thực tập và việc làm năm 2026 quy tụ gần 40 doanh nghiệp với hơn 3.000 vị trí tuyển dụng

 Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 9/11/2026.

Danh sách tập

Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức | Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026

Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức | Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026

Thời sự 13:56 07/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 7/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026

Thời sự 12:38 06/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026

Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026

Thời sự 14:47 05/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Thời sự 16:44 04/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026

Thời sự 13:22 03/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 3/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm | Thời sự trưa HTV ngày 1/11/2026

Nhiếp ảnh cộng đồng - sôi nổi chuỗi hoạt động trải nghiệm | Thời sự trưa HTV ngày 1/11/2026

Thời sự 15:14 01/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Chung tay phòng chống sốt xuất huyết | Thời sự trưa HTV ngày 30/10/2026

Chung tay phòng chống sốt xuất huyết | Thời sự trưa HTV ngày 30/10/2026

Thời sự 11:31 30/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày /10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I. | Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026

TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I. | Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026

Thời sự 15:16 28/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 28/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026

TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026

Thời sự 17:54 26/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 26/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Logistics 5.0: Chuyển đổi kép trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 25/10/2026

Logistics 5.0: Chuyển đổi kép trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 25/10/2026

Thời sự 15:56 25/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 25/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các chương trình khác