Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 | Thời sự trưa HTV ngày 9/11/2026

Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội làm việc tại Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 với đa số đại biểu tán thành.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027

Đảng ủy Các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận 13 tổ chức cơ sở Đảng

Đảng ủy các cơ sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế, chuyển giao từ Đảng ủy UBND thành phố. Đồng thời công bố quyết định sắp xếp loại hình tổ chức đảng và chỉ định cấp ủy các Chi-đảng bộ.

Đảng ủy Các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên

Hơn 3.000 vị trí tuyển dụng tại Ngày hội Thực tập và Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2026

Từ ngày 4 - 8/11/2026, tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Ngày hội "Thực tập và Việc làm TP. Hồ Chí Minh năm 2026" – UEH Career Fair đợt 2, quy tụ gần 40 doanh nghiệp, mang đến hơn 3.000 vị trí tuyển dụng. Kết hợp tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến, chuỗi hoạt động tạo cơ hội để sinh viên, người lao động tiếp cận nhà tuyển dụng, tìm kiếm vị trí phù hợp và chuẩn bị kỹ năng ứng tuyển.

Ngày hội thực tập và việc làm năm 2026 quy tụ gần 40 doanh nghiệp với hơn 3.000 vị trí tuyển dụng

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 9/11/2026.