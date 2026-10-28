TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I. | Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026

TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đoàn công tác do ông Zhao Zhigang - Phó Trưởng ban Thư ký Chính quyền kiêm Cục trưởng Cục Dữ liệu Quảng Tây (Trung Quốc), làm trưởng đoàn, trao đổi về định hướng hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (A.I.).

Việt Nam và Trung Quốc đã có cuộc định hướng hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

41 sĩ quan Công an Việt Nam vượt qua kỳ sát hạch của Liên hợp quốc

41 trong tổng số 60 sĩ quan Công an Việt Nam đã vượt qua kỳ sát hạch của Liên hợp quốc, đạt tỷ lệ 68,3%. Đây là kết quả nổi bật tại kỳ đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ dành cho sĩ quan cảnh sát cá nhân, gọi tắt là AMS, do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát Liên hợp quốc tổ chức trong tháng 10/2026.

41 sĩ quan Công an Việt Nam đã xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch của Liên Hợp Quốc

Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi thuốc lá

Tại tọa đàm "Thế hệ người Việt trẻ nói không với thuốc lá" do Báo Nhân dân tổ chức tại Hà Nội, các chuyên gia đề xuất hoàn thiện quy định về thuốc lá mới, tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì lên ít nhất 85% và siết chặt kiểm soát quảng cáo, tiếp thị thuốc lá trên môi trường số nhằm bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên.

Quang cảnh tọa đàm "Thế hệ người Việt trẻ nói không với thuốc lá"

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026.