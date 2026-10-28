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TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I. | Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 28/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đoàn công tác do ông Zhao Zhigang - Phó Trưởng ban Thư ký Chính quyền kiêm Cục trưởng Cục Dữ liệu Quảng Tây (Trung Quốc), làm trưởng đoàn, trao đổi về định hướng hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (A.I.).

TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I. | Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026 - Ảnh 1.

Việt Nam và Trung Quốc đã có cuộc định hướng hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

41 sĩ quan Công an Việt Nam vượt qua kỳ sát hạch của Liên hợp quốc

41 trong tổng số 60 sĩ quan Công an Việt Nam đã vượt qua kỳ sát hạch của Liên hợp quốc, đạt tỷ lệ 68,3%. Đây là kết quả nổi bật tại kỳ đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ dành cho sĩ quan cảnh sát cá nhân, gọi tắt là AMS, do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát Liên hợp quốc tổ chức trong tháng 10/2026.

TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I. | Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026 - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I. | Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026 - Ảnh 3.

41 sĩ quan Công an Việt Nam đã xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch của Liên Hợp Quốc

Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi thuốc lá

Tại tọa đàm "Thế hệ người Việt trẻ nói không với thuốc lá" do Báo Nhân dân tổ chức tại Hà Nội, các chuyên gia đề xuất hoàn thiện quy định về thuốc lá mới, tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì lên ít nhất 85% và siết chặt kiểm soát quảng cáo, tiếp thị thuốc lá trên môi trường số nhằm bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên.

TP. Hồ Chí Minh và Quảng Tây (Trung Quốc) đề xuất tăng cường hợp tác phát triển A.I. | Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026 - Ảnh 4.

Quang cảnh tọa đàm "Thế hệ người Việt trẻ nói không với thuốc lá"

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 28/10/2026.

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TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026

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Thời sự 17:54 26/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 26/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Logistics 5.0: Chuyển đổi kép trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 25/10/2026

Logistics 5.0: Chuyển đổi kép trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 25/10/2026

Thời sự 15:56 25/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 25/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phát động dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư” | Thời sự trưa HTV ngày 24/10/2026

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Thời sự 15:16 24/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026

Thời sự 14:39 23/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Thời sự 17:02 21/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

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Thời sự trưa HTV - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

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Thời sự trưa HTV - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

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Thời sự 15:09 16/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

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(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 11:35 14/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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