Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026

Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026

Hơn 600 phụ nữ đã được khám và tầm soát ung thư miễn phí trong khuôn khổ chương trình "Ngày Vì Sức Khỏe Người Bệnh" phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Công ty TNHH DKSH Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư Ngày mai tươi sáng

Khai mạc cuộc thi Người bán hàng xuất sắc "Excellent Salesman" 2026

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức kinh doanh và yêu cầu về nguồn nhân lực, kỹ năng thích ứng, tư duy công nghệ và năng lực bán hàng ngày càng trở nên cần thiết đối với người trẻ. Đây cũng là thông điệp được đặt ra tại Lễ khai mạc Cuộc thi "Người bán hàng xuất sắc - Excellent Salesman 2026", do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề "Chạm thời đại - Nhân sự trong kỷ nguyên A.I.".

Toàn cảnh lễ khai mạc cuộc thi Excellent Salesman 2026 tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Bệnh nhân Pháp phục hồi sau phẫu thuật điều trị thoái hóa khớp gối tại Việt Nam

Với sự phát triển của hệ thống y tế, Việt Nam đang trở thành lựa chọn của nhiều người nước ngoài có nhu cầu khám và điều trị bệnh. Bên cạnh lợi thế về chi phí, năng lực chuyên môn, khả năng ứng dụng kỹ thuật y khoa hiện đại và chất lượng chăm sóc trong suốt quá trình điều trị là những yếu tố ngày càng được quan tâm.

Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân người Pháp trong quá trình phục hồi sức khỏe tại bệnh viện

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026.







