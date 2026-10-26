TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026

TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Sáng nay, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chủ trì cuộc họp ban tổ chức Diễn đàn kinh tế mùa thu AEF 2026 để tổng kết các công tác chuẩn bị cho sự kiện kinh tế quan trọng của TP mang tầm vóc quốc tế.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp ban tổ chức Diễn đàn kinh tế mùa thu AEF 2026

TP. Hồ Chí Minh khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang

"Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân quy mô hơn 600 căn hộ vừa chính thức khởi công tại phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an nhằm tạo điểm tựa hậu phương vững chắc, giúp cán bộ chiến sĩ an cư, yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc".

Công trường thi công dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân quy mô hơn 600 căn hộ tại phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Miễn giấy phép xây dựng - Thêm thuận lợi cho người dân

Quy định miễn giấy phép xây dựng đối với một số loại công trình đủ điều kiện đang mở ra hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Chính sách giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí khi xây dựng nhà ở, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm các công trình tuân thủ quy hoạch và quy định pháp luật. Ghi nhận tại phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh.

Cán bộ đang tiến hành kiểm tra một công trình xây dựng. Quy định miễn giấy phép xây dựng được kỳ vọng sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính

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