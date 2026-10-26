CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026

Thời sự
MC ZI

Thời sự trưa HTV - Ngày 26/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Sáng nay, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chủ trì cuộc họp ban tổ chức Diễn đàn kinh tế mùa thu AEF 2026 để tổng kết các công tác chuẩn bị cho sự kiện kinh tế quan trọng của TP mang tầm vóc quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp ban tổ chức Diễn đàn kinh tế mùa thu AEF 2026

TP. Hồ Chí Minh khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang

"Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân quy mô hơn 600 căn hộ vừa chính thức khởi công tại phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an nhằm tạo điểm tựa hậu phương vững chắc, giúp cán bộ chiến sĩ an cư, yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc".

TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026 - Ảnh 2.

Công trường thi công dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân quy mô hơn 600 căn hộ tại phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Miễn giấy phép xây dựng - Thêm thuận lợi cho người dân

Quy định miễn giấy phép xây dựng đối với một số loại công trình đủ điều kiện đang mở ra hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Chính sách giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí khi xây dựng nhà ở, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm các công trình tuân thủ quy hoạch và quy định pháp luật. Ghi nhận tại phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026 - Ảnh 3.

Cán bộ đang tiến hành kiểm tra một công trình xây dựng. Quy định miễn giấy phép xây dựng được kỳ vọng sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 26/10/2026.

Danh sách tập

Logistics 5.0: Chuyển đổi kép trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 25/10/2026

Logistics 5.0: Chuyển đổi kép trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 25/10/2026

Thời sự 15:56 25/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 25/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phát động dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư” | Thời sự trưa HTV ngày 24/10/2026

Phát động dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư” | Thời sự trưa HTV ngày 24/10/2026

Thời sự 15:16 24/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026

Nhà trọ an toàn, gắn kết cộng đồng | Thời sự trưa HTV ngày 23/10/2026

Thời sự 14:39 23/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026

Thời sự 17:02 21/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Hơn 16.500 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm | Thời sự trưa HTV ngày 20/10/2026

Thời sự 16:33 20/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng | Thời sự trưa HTV ngày 18/10/2026

Thời sự 15:11 18/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Phường Chợ Quán kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam | Thời sự trưa HTV ngày 16/10/2026

Thời sự 15:09 16/10/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh | Thời sự trưa HTV ngày 15/10/2026

Thời sự 15:36 15/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 15/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nhận gói tài trợ nghiên cứu A.I. trị giá 12 tỷ đồng | Thời sự trưa HTV ngày 14/10/2026

Thời sự 11:35 14/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 14/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Không chủ quan với khối u| Thời sự trưa HTV ngày 13/10/2026

Thời sự 14:33 13/10/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 13/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các chương trình khác